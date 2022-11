Hofamt Prielerin erobert Buchmarkt: "Hatten so gut wie kein Geld..."

Was man für ein erfolgreiches Start-up braucht? Im Falle von Bianca-Maria Braunshofer und Katja Fetty: eine gute Idee, Überzeugungskraft beim Bankberater, jede Menge Mut und Beharrlichkeit – und das bekannte Quäntchen Glück. Aber der Reihe nach. Begonnen hat eben alles mit einer Idee.

Braunshofer, 36, wuchs in Hofamt Priel auf einem Bauernhof auf. Sie absolvierte die Ausbildung zur Sozialpädagogin und begann mit 19 in Wien Germanistik zu studieren. Zwischendurch arbeitete sie in einer WG mit schwerst- und mehrfachbehinderten Menschen. Als sie ihr Studium abgeschlossen hatte, entschloss sie sich, „etwas damit zu machen“. Was genau, war nach einem Event der jungen Verlagsmenschen 2014 klar: Braunshofer begann, in einer Buchhandlung in Wien zu jobben. „Ich habe dort gern gearbeitet, aber für mich war klar, dass ich meine eigenen Ideen umsetzen will“, erinnert sich die 36-Jährige zurück. Sie wollte also selbst eine Buchhandlung führen – mit Online-Shop und schönem Standort. Den Schritt in die Selbstständigkeit wollte sie aber nicht alleine wagen.

Die Geschäftspartnerin beim Weinabend gefunden

„Ich hab’ Katja, eine Kollegin der Buchhandlung, bei einem Weinabend näher kennengelernt und ihr von meiner Idee erzählt. Danach habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, dabei zu sein“, erzählt die Hofamt Prielerin. „Keine Woche später hat sie zugesagt.“

Das war im August 2021, kurz darauf saß Braunshofer im Foyer der Ybbser Sparkassen-Filiale. Banktermin zur Abklärung der Finanzierung. „Erschwerend war, dass wir so gut wie kein Geld hatten“, schildert sie. Jetzt kam die Überzeugungskraft beim Bankberater ins Spiel: Denn dieser sei begeistert von der Buchhandlungsidee gewesen.

200.000 Euro brauchten sie für ihr Start-Up. „Es ist gar nicht so einfach, in der Pandemiezeit einen Kredit zu bekommen“, sagt Braunshofer. Doch die beiden Frauen schafften es: „Ohne Rücklagen, ohne Erb- oder Bürgschaften“, wie sie betont. Dafür mit guter Vorbereitung und einem ausgeklügelten Businessplan. Bei anderen Banken seien sie bereits bei der ersten Anfrage abgeblitzt. Dass die Ybbser Bankberater Braunshofer und Fetty unterstützten, ermöglichte erst ihren Traum.

Nun zum Quäntchen Glück: Zurzeit entsteht ein neuer Stadtteil im Wiener Nordbahnviertel im zweiten Bezirk. Braunshofer und Fetty kamen gerade rechtzeitig, denn eine Buchhandlung fehlte noch. „Ende Dezember fixierten wir alles mit der Vermieterin“, sagt Braunshofer. Seither ist auch „Buchhandlungshündin“ Duna an ihrer Seite. Vor zweieinhalb Wochen feierten die Jungunternehmerinnen nun die Eröffnung ihrer Buchhandlung o*books.

Neben dem umfangreichen Online-Shop legt o*books den Fokus auf Literatur zu den Themen Feminismus, Queerness, Diversität, LGBTIQ* oder Anti-Rassismus. „In unserer Branche ist so viel Tradition dabei, die von Grund auf auch nicht schlecht ist, aber wir geben uns nicht damit zufrieden, dass alles so bleibt, wie‘s immer war.“ Zudem gibt es einen großen Bereich für Kinderbücher.

Was man also für ein erfolgreiches Start-up braucht, Bianca-Maira Braunshofer? „So viele Leute haben uns unterstützt, ohne sie wäre all das nicht möglich geworden. Man selbst braucht extreme, enorme, geballte Motivation. Und die Fähigkeit, das Risiko auch mal ein bisschen auszublenden.“

