Auszeichnung für Bärenwirt in Petzenkirchen

Neuerlich wurde dem Bärenwirt in Petzenkirchen eine hohe Auszeichnung zuteil. Der renommierte Gastroführer „Der Große Restaurant und Hotel Guide“ kürte das Haubenlokal zum „Landgasthof des Jahres 2023“. Der zur Bertelsmann-Gruppe gehörende Gastro-Guide erscheint einmal jährlich. In der aktuellen Auflage wurden über 4.200 Restaurants von einer bis zu fünf Hauben und zusätzlich Hotels von einem bis zu fünf Sterne plus in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Elsass und Südtirol bewertet. In der Regel kommen die Tester − inkognito − als normale Gäste und bewerten dann den Gesamteindruck des jeweiligen Betriebes. Die Restaurants und Hotels wissen somit nicht, ob und wann ein anonymer Tester als Gast bewirtet wird.

Große Überraschung beim Team des Bärenwirten

Auch im Fall des Bärenwirts war Inhaber Erich Mayrhofer von der Benachrichtigung des Gastroführers über die verliehene Auszeichnung überrascht. In der offiziellen Aussendung des Guides heißt es: „Der Bärenwirt ist ein perfektes Beispiel dafür, welch großer Schatz eine lebendige Gasthofkultur ist." Erich Mayrhofer fühlt sich geehrt: „Dies ist ein weiterer großer Erfolg für unser Haus und das Bärenteam." Nun freut sich die gesamte Belegschaft bereits auf die offizielle Übergabe der Urkunde.

Diese wird am 13. Mai, durch einen Abgesandten des Gastroführers, dem Team des Petzenkirchner Haubenlokals feierlich übergeben.

