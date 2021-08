„Die Zahl der beim AMS Melk vorgemerkten Personen konnte unter das Vorkrisenniveau von 2019 reduziert werden. Nun gilt es, diesen Aufwärtstrend weiterhin zu nutzen“, analysiert der Melker AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer.

Insgesamt 1188 Arbeitslose gab es Ende Juli 2021 im Bezirk Melk. Zum Vergleich: Ende Juli 2019 waren 1211 Personen beim AMS Melk vorgemerkt. Damit liegt der Wert sogar knapp unter den Zahlen vor der Krise. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den Jugendlichen. Hier beträgt das Minus sogar 13,7 Prozent, also 21 Arbeitslose weniger.

„Die konsequente Vermittlungsarbeit trägt auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit erste Früchte. Gegenüber Juli 2020 sind um sechs Männer weniger arbeitslos vorgemerkt, bei den Frauen geht der Trend leider noch in die andere Richtung, plus 38“, erklärt Fischer. Rekordzahlen kann das Melker AMS auch vermelden. 893 Jobangebote gibt es (plus über 40 Prozent), dazu 82 Lehrstellen (plus 26,2 Prozent). Erfreulich ist, dass die Zahl der Lehrstellensuchenden mit 37 um 16 Prozent niedriger ist als im Vorjahr.