Wie ein Netz spannten sich die NS-Lager über Österreich – auch über den Bezirk Melk. Von vielen zwar vergessen, aber dennoch von ihrer Vergangenheit geprägt, sind die Orte, die im Zuge des NS-Terrors als Standorte für etwa Konzen trationslager genutzt wurden. Das Bundesdenkmalamt startete ein Projekt, verfolgte knapp 2.100 dieser Orte in ganz Österreich und erfasste sie kartografisch. Eine ganze Reihe dieser Orte befand sich ebenso im Bezirk Melk, erzählt Christian Rabl, wissenschaftlicher Leiter des Zeithistorischen Zentrums in Melk.

KZ Melk

Eines davon direkt in der Bezirkshauptstadt. Zum Kriegsende in Melk errichtet, sollte das KZ-Außenlager Schauplatz für zahllose Gräueltaten werden. Rund 5000 der 14.400 Arbeiter fielen der Gewalt der NS-Soldaten zum Opfer. Als Teil der Biragokaserne ist das Lager heute noch fast gänzlich erhalten. An der Stelle des Krematoriums befindet sich heute eine KZ-Gedenkstätte, beschreibt Rabl.

Auch in Roggendorf waren damals zwei Lager zu finden, wo Bau- und Fabriksarbeiter untergebracht waren. Heute sind diese nicht mehr sichtbar und auch die Forschungen rund um den Ort „müssen als schlecht bezeichnet werden“, bedauert er. Auf dem Areal der „HITIAG“ in Golling und in Annastift befanden sich ebenfalls Lager, wobei die Zwangsarbeiter vermehrt in der Landwirtschaft eingesetzt wurden.

Rabl erzählt außerdem von einigen Lagern im Raum Persenbeug und Ybbs. Etwa in Hofamt Priel, wo ein kurzfristiges Lager existierte. „Dort wurden in einer Nacht fast 230 Personen umgebracht,“ erinnert Rabl. In der Landwirtschaft wurden auch die Zwangsarbeiter der Lager in Zwerbach und Wies bei Mank eingesetzt.

„Die Gewaltorte ziehen sich wie ein roter Faden durch das gesamte Mostviertel“ Christian Rabl, Zeithistorisches Zentrum Melk

Laut dem Loosdorfer Historiker Gerhard Floßmann sind auch in seiner Gemeinde sowie in Albrechtsberg, Merkendorf, Petzenkirchen und Harlanden bei Melk Lager unterschiedlicher Art zu finden gewesen. Viele dieser Standorte wurden als Konzentrationslager oder Arbeitslager genutzt, erklärt er.

Melk nicht einziger Standort

Neben den Lagerstandorten gab es im Bezirk Melk aber weitaus mehr Gewaltorte: „Das ist mir besonders wichtig zu betonen“, sagt er. Das heutige Mahnmal in Dorna bei Melk erinnert an damalige Grausamkeiten. Es gedenkt an die Ermordung dreier Häftlinge, die sich am Hof der Familie Will versteckten. Initiator des 2010 errichteten Bauwerks ist Alois Will, der als Kind Zeuge der Bluttat wurde.

Solche Schicksalsorte gibt es im Bezirk viele: „Die Gewaltorte ziehen sich wie ein roter Faden durch das Mostviertel“, stellt Rabl fest. Auf vielen Friedhöfen seien heute noch Spuren sichtbar, auch wenn diese teilweise verwischt sind.

An der Aufarbeitung sind heute Gemeinden, aber vielmehr Vereine und Einzelpersonen beteiligt, die die Gedenkstätten außerdem betreuen. So auch der Verein MERKwürdig in Melk. In Hofamt Priel widmet sich das Geschwisterduo Hans und Tobias Hochstöger der Aufarbeitung, die vor Kurzem eine Filmdokumentation über die Ereignisse produzierten. In vielen Regionen stehen jährliche Gedenkfeiern am Programm. Die Aufarbeitung sei aber noch lange nicht abgeschlossen, so Rabl.