„Burning Horse“ bei Krummnußbaumer Sonnenwende

In wochenlanger Detailarbeit baute ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler mit seinem Bruder und Stefan Enigl für den Faschingsumzug 2014 ein „Trojanisches Pferd“ aus Holz. „Wir haben damals einen alten Stadel abgetragen und das Holz für das Pferd verwendet“, erinnert sich Kerndler.

Über die Jahre nagte, am mittlerweile zum Wahrzeichen gewordenen Pferd, aber der Zahn der Zeit, wodurch der Zustand mittlerweile sehr schlecht war.

Die jüngste Sonnwendfeier am vergangenen Wochenende im Krummnußbaumer Hafen nahm das Gemeindeoberhaupt jetzt zum Anlass – angelehnt an das US-amerikanische „Burning Man“ – das Pferd einer „Feuerbestattung“ zu übergeben. „Das Holzpferd war schon sehr desolat und ich war froh, dass wir es noch in den Hafen bekommen haben. Natürlich hat es aber im Herzen wehgetan, als es gebrannt hat“, erzählt Kerndler.