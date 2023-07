„Steine der Erinnerung“ in Mank gefordert

Gedenksteine für Holocaust-Opfer: Dafür entschloss sich die Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf. Diese sollen als „Steine der Erinnerung“ vor den Häusern ermordeter Juden verlegt werden. Die Umsetzung soll in Zusammenarbeit mit dem Verein „Merkwürdig“ geschehen. Ein solches Projekt wurde auch in Melk verwirklicht.

Anton Hikade, Topothekar in Mank, wurde im Zuge eines NÖN-Berichts darauf aufmerksam und dies hat ihn an Karl Schagerl und seine Schilderung vom Schicksal der jüdischen Familie Seidler in Mank erinnert. Daraufhin hat Hikade den Familienforscher Erich Schadner, dieser arbeitet auch freiwillig für die Topothek in Mank, um eine Stammtafel der Familie Seidler gebeten. Die Geschichte der Familie Seidler geht in Mank weit zurück. Beim Holocaust sind insgesamt vier Frauen der Familie Seidler im Konzentrationslager ermordet worden — Hedwig, Ida, Theresia und Rosa Seidler. Daraufhin suchte Hikade mit Otmar Garschall, ÖVP-Kulturstadtrat der Stadtgemeinde Mank , das Gespräch. Der Topothekar ist der Ansicht, dass es auch in Mank „Steine der Erinnerung“ für die Familie Seidler geben soll.

Otmar Garschall zeigt Willen zur Unterstützung. „Ich möchte Anton hier auf jeden Fall so gut wie möglich unterstützen und ich habe auch schon mit unserem Bürgermeister gesprochen, dass wir das Projekt umsetzen werden“, betont Garschall. ÖVP-Stadtchef Martin Leonhardsberger steht ebenfalls hinter dem Vorhaben. „Wir sind sehr aktiv in der Aufarbeitung unserer Geschichte und das Projekt passt sehr gut in unser Konzept“, sagt Leonhardsberger.Der nächste Schritt werde sein, dass der Gemeinderat mit dem Verein „Merkwürdig“ Kontakt aufnehme, dann könnte das Projekt starten. „Ein paar Kleinigkeiten müssen noch geklärt werden, wie unter anderem, welche Steine wir benutzen dürfen“, erklärt Garschall.

Sobald als möglich soll der Vorschlag in der Manker Gemeinderatssitzung gemeinsam diskutiert werden.