Ein Texingtaler erzählt: „Krieg ist nie eine Lösung“

Mit einem Fotoalbum in der Hand sitzt Johann Köberl am Küchentisch. Er ist heute 85 Jahre alt – und denkt zurück an die Jahre seiner Kindheit, die vom Zweiten Weltkrieg geprägt waren. Köberl, geboren am 15. März 1937, erinnert sich noch genau. „Ich war gerade in der Schule, als die Sirenen gehallt haben. Wir bekamen die Anweisung, das Gebäude zu verlassen und uns in einer Böschung beim Bach zu verstecken.“ Teilweise war der Unterricht sowieso gestrichen – die Gefahr, sich in einem großen Gebäude aufzuhalten, sei zu groß gewesen. „Es war ein Ostermontag. Das Jahr weiß ich nicht mehr. Es gab einen Bombenabwurf. Es sah aus wie eine Feuerwalze, die über das Land fegte.“ Ihm stehen die Tränen in den Augen, auch nach 77 Jahren. „Krieg ist keine Lösung. Es braucht Gespräche“, sagt er.

Heute habe der Texingtaler das Gefühl, die Zeit wäre wieder zurückgedreht. Die Medien sind voll mit Nachrichten von zerbombten Städten, Menschen, die ihr Zuhause verlassen müssen – aus Angst, getötet zu werden. Wie damals: „Die Leute sind mit Sack und Pack weggelaufen.“ Die Familie Köberl wohnte damals zusammen mit einer Flüchtlingsfamilie aus Wien in ihrem Haus. „Wir waren fünf Kinder. Die Familie aus Wien bestand aus einer Mutter und ihren drei erwachsenen Kindern. Sie halfen fleißig am Hof. Es war immer etwas los. Am Heuboden beherbergten wir eine Gruppe Soldaten, die sich verstecken konnten“, erzählt er.

„In meinem Alter hat man schon alles. Ich möchte den Familien helfen, die es brauchen.“ johann köberl wünschte sich zum 85. Geburtstag Spenden für die Ukraine

Wie es den Menschen heute in der Ukraine geht, kann er verstehen. Deshalb war Köberls besonderer Wunsch zu seinem 85. Geburtstag: Spenden für die Ukraine. „In meinem Alter hat man schon alles. Ich möchte den Familien helfen, die es brauchen“, sagt er und hält einen Brief in den Händen, den er anlässlich seines Geburtstages verfasst hat. Darin wünscht er sich nur eines: Frieden. Doch sich Frieden zu wünschen – und auch gehört zu werden –, ist nicht so einfach. Deshalb wollte er seinen Teil beitragen. In Summe kamen bei der Sammelaktion 573 Euro zusammen. Er und seine Frau Angelika Köberl rundeten gemeinsam auf 700 Euro auf, die an „Nachbar in Not“ gespendet wurden.

Einen großen Teil seines Lebens verbrachte Köberl bei der Zollwache in Wien und beim Grenzdienst im Burgenland. Dort entdeckte er auch seine Leidenschaft für das Jagen, das er bis vor Kurzem als Hobby ausführte. In der Pension hat es sich Köberl aber nun gemütlich gemacht: Zusammen mit seiner Frau genießt er seinen Lebensabend in ihrem Haus im Texingtal. Sein Ein und Alles sind seine neun Enkel und vier Ur-Enkel. „Es ist immer etwas los“, erzählt er. Am liebsten verbringt er Zeit im Freien, seine große Leidenschaft ist sein Garten. „Ich bin Hobbygärtner mit Leib und Seele. Die Natur gibt mir Kraft“, schwärmt er.

Auch an die zahlreichen Reisen, die er mit seiner Frau in der Pension machte, erinnert er sich gut. Von Neuseeland bis China war alles dabei. Als Kind konnte er sich kaum vorstellen, die Welt zu sehen: „Wir brauchten einen Pass, den sogenannten ‚Identitätsausweis‘, mit dem wir in ein anderes Bundesland konnten. Heute reicht ein Ausweis, wenn man quer durch Europa möchte“, sagt er und hält das Fotoalbum fest, in dem sich das Dokument befindet.

