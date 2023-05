Melker Verein MERKwürdig: Denken im Digitalen

Vor 60 Jahren wurde in Melk das ehemalige Krematorium des KZ-Außenlagers feierlich als „öffentliches Denkmal“ eröffnet. Seither hat sich das Gedenken an die fast 5.000 Opfer des Lagers sukzessive weiterentwickelt. Heute ist die KZ-Gedenkstätte Melk einer der zentralen Gedenk- und Vermittlungsorte an die NS-Verbrechen in Niederösterreich.

Seit fast 30 Jahren ist der Verein MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum einer der zentralen Akteure dieser Weiterentwicklung. Neben zahlreichen wissenschaftlichen, vermittlerischen und künstlerischen Veranstaltungsangeboten setzt der Verein seit einigen Jahren auch verstärkt auf Wissensvermittlung via Social Media.

Biografien ehemaliger Melker KZ-Häftlinge, Infos zu Grundbegriffen der Lagergeschichte, Buch- und Filmtipps und vieles mehr werden laufend über den Facebook- und Instagram-Auftritt „Verein MERKwürdig“ verbreitet. Ziel dieser Initiative ist es, das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Gedenkens und der NS-Geschichte auch im virtuellen Raum zu vermitteln. Aktualitätsbezüge herzustellen, ist dabei ebenso zentral wie in den Gedenkstätten-Rundgängen, die das Guiding-Team laufend – hauptsächlich mit Schülerinnen und Schülern – in Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen durchführt.

Eröffnung der neuen „Außenlager-Stele“

Denn auch im analogen Bereich wird das Gedenken und Vermitteln in Melk großgeschrieben. So findet am 8. Mai um 10.30 Uhr die alljährliche internationale Gedenkfeier statt, an der traditionell auch Schülerinnen und Schüler aus der Region bei der Programmgestaltung aktiv beteiligt sind. Heuer lautet das Motto der Feier „Zivilcourage“. Ein Highlight der Feier ist die Eröffnung der neuen „Außenlager-Stele“. Diese vier Meter hohe Säule stellt die ehemals über 40 Mauthausen-Außenlager in einen topographischen Zusammenhang und zeigt, dass sich die KZ-Verbrechen über nahezu ganz Österreich erstreckten, sich Mauthausen quasi „vor der Haustüre“ befand.

In Erweiterung befindet sich auch das NÖ-weite Doku- und Vernetzungsprojekt „Zwischenräume“ – eine Kooperation mit dem Museum Erlauf Erinnert.

Mehr Infos: www.melk-memorial.org und www.facebook.com/merkwuerdigmelk

