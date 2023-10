„Wir haben mit diesem Projekt eine Erinnerungslücke geschlossen“, sagt Wolfgang Fehrerberger. Er ist Mitglied des Vereins „MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum Melk“, zuständig für Vermittlung und Gedenkstättenpädagogik. Der jüngste Workshop, den er leitete, widmete sich den „vergessenen Kindern des KZ Melk“. Bis jetzt gab es nichts, das an die 114 Kinderhäftlinge erinnerte. Im Rahmen eines Schulprojektes hat die 5A des Stiftsgymnasiums nun ein Denkmal für sie gestaltet.

Vor der Praxis kam aber natürlich die Theorie. Die 24 Schülerinnen und Schüler wurden über den Forschungsstand aufgeklärt und bekamen Inputs zum Thema Erinnerungskultur. „Schließlich ist Erinnern auch politisch. Ein Denkmal bekommen die, die eine Lobby haben. Kinder haben keine“, erklärt Fehrerberger. Danach ging's ans Gestalten des Denkmals. Die Schülerinnen und Schüler krempelten sich dafür die Ärmel der Malerjacken hoch und gipsten verschiedene Spielsachen, zum Teil aus ihren eigenen Kinderzimmern, ein. Derzeit steht das Denkmal im Objekt 10, es muss noch lackiert werden. Für Fehrerberger wäre die KZ-Gedenkstätte ein geeigneter Standort für die Skulptur – samt Plakat und QR-Codes zur Kontextualisierung. Er freut sich, dass das Projekt umgesetzt werden konnte. „Ich wollte das schon länger machen, aber die Forschung hat gefehlt.“ Und dann kam Christina Kandler.

Vier der „vergessenen Kinder“ leben heute noch

Kandler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zeithistorischen Zentrum Melk. Die Wienerin erstellte im Zuge ihrer – preisgekrönten – Masterarbeit, in der sie sich mit der Häftlingsgesellschaft des KZ Melk beschäftigte, eine komplette Häftlingsdatenbank für dieses Lager. Und dabei stieß sie auch auf die 114 Kinder. „Der Jüngste im KZ Melk war neun Jahre alt, das älteste Kind 14. Es ist erstaunlich: Viele von den Häftlingen, die damals Kinder waren, wollen im Alter über ihre Zeit im KZ Melk sprechen, haben etwa Bücher geschrieben“, sagt die Zeithistorikerin. Ihre Recherche zu den Kinderhäftlingen erstreckte sich über ein Jahr, dabei hat sie auch versucht, Überlebende zu kontaktieren. Nur mehr vier der „vergessenen Kinder des KZ Melk“ sind heute noch am Leben. Erst Ende August verstarb Franz M. Grunwald aus Indianapolis im Alter von 90 Jahren.

„Er war 13 Jahre alt, als er in Melk war“, informiert sie. Mit anderen jüdischen Jugendlichen wurde er 1945 von Mauthausen nach Melk deportiert, wo er als „Kartoffelschäler“ in der Häftlingsküche arbeitete. Ein Schicksal, das er mit vielen Kindern und Jugendlichen – übrigens allesamt Burschen, da im KZ Melk nur männliche Häftlinge waren – teilte.

Foto: privat

„Die Kinder hatten keine anderen Lebensbedingungen als die Erwachsenen. Sie wurden aber hauptsächlich im Häftlingsküchendienst – von den Nazis 'Kartoffelschäler-Kommando' genannt – eingesetzt. Die Küche war dunkel und ungeheizt, es wurde streng kontrolliert und sie wurden auch mit dem Gummiknüppeln geschlagen“, gibt Kandler Einblick. Die meisten Kinder stammten aus Polen, die zweitgrößte Gruppe aus der damaligen Sowjetunion. Zwei der 114 Kinder sind im KZ Melk gestorben, drei bald nach der Befreiung an den Folgen ihrer Inhaftierung. „Danach waren viele auf der Suche nach ihren Eltern oder Verwandten, landeten in Waisenhäusern und bei Pflegefamilien. Ihr Alltag war schwierig, geprägt vom Trauma“, sagt die Zeithistorikerin.

Wer Kandler zuhört, merkt sofort: Der Wienerin geht es darum, so viel Wissen wie möglich über die Menschen zusammenzutragen, die im KZ Melk inhaftiert waren. „Die Recherche ist nicht immer leicht und geht einem natürlich nahe, aber es ist wichtig.“

Wer sich für Kandlers Recherchen interessiert, hat am Dienstag, 24. Oktober, die Chance dazu, mehr zu erfahren: Ab 19 Uhr hält sie auf der Schallaburg den Vortrag „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, was vor sich ging…“, danach informiert Wolfgang Fehrerberger über das Vermittlungsprojekt mit dem Stiftsgymnasium. Am Sonntag, 22. Oktober, findet zudem der „Spezialrundgang: Kinder im KZ Melk“ um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist die Südseite des Melker Bahnhofs.