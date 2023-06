Filmpräsentation und Ausstellung im Objekt 10 in Melk

Der Verein Merkwürdig - Zeithistorisches Zentrum Melk lädt am Donnerstag, 22. Juni, in das Objekt 10 der ehemaligen KZ-Häftlingsunterkunft auf dem Areal der Melker Birago-Kaserne zu einem Abend rund um die regionale Erinnerungskultur.

Das Event beginnt um 19 Uhr mit einer Einführung zur Ausstellung „Zwischenräume“, ein Vernetzungs-, Doku- und Vermittlungsprojekt für Gedenk- und Erinnerungsorte in ganz Niederösterreich. Danach folgt eine Publikumsdiskussion zum Thema Erinnerungskultur, im Anschluss wird der Film „Endphase“ präsentiert. Dieser Film widmet sich dokumentarisch der Geschichte des Massakers an ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in Hofamt Priel. Die Filmemacher Hans und Tobias Hochstöger werden eine kurze Einführung zum Film geben.

Um Anmeldung zur Veranstaltung wird im Vorfeld gebeten: info@melk-memorial.org.