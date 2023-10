Melker Kopierstreit: Entscheidung bei Kopiergeld

Darf die Schule zu Schulbeginn ein pauschales Kopiergeld einheben oder nicht? Diese Frage beschäftigte Eltern, Lehrerinnen und Lehrer samt Direktorinnen der Volks- und Neuen Mittelschule Melk wenige Wochen nach Schulbeginn. Die pauschale Einhebung von 15 Euro pro Schulsemester sorgte für Ärger bei einigen Eltern, die sich mit einem Brief an Lehrerschaft und NÖN wandten. Laut diesem Brief dürfen Pauschalbeträge nur eingehoben werden, wenn dafür eine Abrechnung vorliegt. Im Schreiben betonen die Eltern auch, dass die bis zum Vorjahr eingehobene Gebühr „offenbar nicht rechtskonform“ ist. Über die Frage, was gesetzeskonform in diesem Zusammenhang genau bedeutet, darüber scheiden sich die Geister. Die Bildungsdirektion verwies im konkreten Fall an die Stadtgemeinde, diese wiederum wollte den Fall mit der Bildungsdirektion abklären. Das zuständige Bildungsministerium verwies ebenso auf die Bildungsdirektion.

Während die Sachlage geprüft wurde, forderten SPÖ und FPÖ die Stadtgemeinde auf, rasch Klarheit in die Sachlage zu bringen. Bei einer NÖN-Umfrage zur Diskussion sprachen sich mehr als die Hälfte der Befragten für eine genaue Abrechnung der benötigen Kopien nach Schulschluss aus. Nur 16,7 Prozent der Befragten waren für ein „pauschales Kopiergeld“.

Zusätzliche Brisanz in die Causa brachte ein Vortrag des ehemaligen Schulqualitätsmanagers für die Region, Wolfgang Schweiger, auf Einladung der SPÖ zu Schulthemen, wie etwa die Einhebung des Kopiergeldes. Aus seiner Präsentation ging dabei klar hervor, dass die pauschale Einhebung zu Schulstart nicht rechtens sei.

Kopiergeld: Kosten müssen aufgeschlüsselt werden

In der Zwischenzeit fragte die NÖN mehrmals bei der Bildungsdirektion nach, ob die Einhebung des pauschalen Kopiergeldes nun rechtens sei oder nicht. Danach kam die Entscheidung: Es ist rechtens, dass die Kosten genau aufgeschlüsselt werden müssen und von Eltern oder Beteiligten verlangt werden können. „Rechtlich gesehen ist dafür der Schulerhalter verantwortlich. Am Ende des Schuljahres muss die genaue Anzahl der Kopien belegt werden können , sofern es verlangt wird“, erklärt Markus Mandic seitens der Bildungsdirektion.

Ähnliches betont auch die zuständige Stadträtin für Bildung, Beatrix Leeb: „Die Bildungsdirektion hat uns mitgeteilt, dass die Einhebung eines Kopiergeldes erlaubt sei. Es benötigt lediglich eine Abrechnung. “ Bisher gab es in den Schulen allerdings nur eine interne Abrechnung, in Zukunft sollen die Anzahl der Kopien sowie die Einnahmen auf der Homepage veröffentlich werden.

Im Schuljahr 2022/23 standen beim Kopiergeld laut Stadtgemeinde Melk Einnahmen von 6.940 Euro – von der Volksschule an die Stadtgemeinde überwiesen –, Ausgaben von 7.733,63 Euro gegenüber. Damit ist der Stadt eigentlich ein Minus von knapp 800 Euro entstanden.