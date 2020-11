Ein bis zwei Radtouren absolvieren die Kirnberger Johann Dörfelmayer, Anton Gansch und Robert Wieser sowie der Texingtaler Josef Zöchbauer jedes Jahr. 2020 stand etwas Besonderes auf dem Programm: Von Berlin zurück in die Heimat sollte es gehen. „Dreimal mussten wir die Reise schon verschieben, auch wegen des Corona-Lockdowns im Frühjahr“, erzählt Dörfelmayer.

Am 13. September ging es aber endlich los. Zuerst mit dem Rad nach Loosdorf, mit dem Zug dann über Wien nach Berlin. Nach zwei Nächten in der deutschen Hauptstadt inklusive Besichtigungen starteten die vier Pensionisten – zwei sind über 70 Jahre alt, zwei über 60 – dann die große Radtour.

Genau 1.017 Kilometer bei 6.696 Höhenmeter lagen vor den rüstigen Radlern, als sie beim Brandenburger Tor starteten. Nur sieben Tage brauchten sie für die Route, die genau geplant war. „Wir haben gewusst, dass wir ein Tagespensum erreichen müssen. Das war zum ersten Mal so“, schmunzelt Dörfelmayer. Stress habe man sich keinen gemacht, aber es brauche – bei bis zu 170 Kilometer oder über 1.600 Höhenmeter pro Tag – schon Ausdauer und Training. „Wenn man sich runterquälen muss, macht es keinen Spaß“, sagt Dörfelmayer. Auf Elektrorädern saßen die Vier übrigens nicht. „Wir haben ganz normale Räder“, lacht Dörfelmayer.

Von Berlin ging es nach Eisenhüttenstadt, danach nach Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands an der polnischen Grenze. Dann überquerte man die Grenze nach Tschechien. Dabei hatte man Glück: Rund eine Woche später rief Tschechien den Lockdown aus. In Usti nad Labem, Prag und Tyn blieb man jeweils eine Nacht. Tyn war dabei ein besonderes Erlebnis. „Wir sind spät angekommen und deshalb in einer Tankstelle eingekehrt – eine richtig urige Kneipe. Da ist es zugegangen“, lacht Dörfelmayer. Corona war aber nie ein großes Problem. „Vor allem in Deutschland und Prag gab es genaue Vorschriften“, erzählt Dörfelmayer. Dann folgten die letzten beiden Etappen: zuerst zurück nach Österreich, nach Kefermarkt, und dann über den Donauradweg nach Kirnberg, wo man im Gasthaus Lentsch noch auf die (sichere) Heimkunft anstieß.

Nur ein kleiner Zwischenfall in Prag

Denn bis auf einen kleinen Zwischenfall war auf der langen Reise nichts passiert. „Bei einer Unterführung in Prag ist einer von uns in die Straßenbahnschienen gekommen und gestürzt. Aber er ist zum Glück gleich wieder aufgestanden. Ansonsten hatten wir überhaupt kein Gebrechen“, erzählt Dörfelmayer. Und wo soll‘s als nächstes hingehen? Dörfelmayer: „Wir machen jetzt einmal eine Nachbesprechung und dann schauen wir, wo es hingehen könnte. Vielleicht das Ausseerland zusammen mit dem Großglockner.“