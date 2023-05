Unvergesslicher Jauerlingausflug

Eine neue Erlebnislandkarte und ein abwechslungsreiches Programm machen rechtzeitig zum Saisonstart Lust auf einen Ausflug zum Jauerling. Im Naturpark gibt es rund 40 Termine mit besonderen Naturerlebnissen.

,,Die Naturparkregion mit ihren sieben Gemeinden rund um den Jauerling zu erkunden, heißt eine artenreiche Wiesenlandschaft, urige Wälder, idyllische Dörfer und fantastische Ausblicke am Dach der Wachau zu erleben – die Highlights der Natur- und Kulturerlebnisse sind nun in geballter Form in der Erlebniskarte zu finden“, präsentiert Edmund Binder, Obmann des Naturparks Jauerling-Wachau, stolz das neue Druckwerk.

Die neue illustrierte Naturparklandkarte gibt einen schönen Überblick der Jauerling-Region mit elf Ausflugszielen und einer Top-Auswahl mit zehn der schönsten Wandertouren sowie der gesamten Jauerling-Runde und den vier Naturpark-Etappen des Welterbesteiges Wachau. ,,Willkommenstag in der Naturwerkstatt“ ist eines von rund 40 Naturerlebnissen – jeden ersten Samstag im Monat zwischen 11 und 17 Uhr.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.