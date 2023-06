Weiten: Schuss auf Hauskater bleibt ungeklärt

Die Ermittlungen um „Mr. Blue“ sind abgeschlossen. Ende Mai war der getigerte Hauskater nicht nach Hause gekommen. Tagelang suchten seine Besitzer aus Weiten nach ihm, bis sie ihn schwer verletzt im Keller des Hauses fanden. Wie das Röntgenbild der Tierärztin Andrea Mergl zutage brachte, hatten „Mr. Blue“ rund 20 Schrotkugeln getroffen. Schlussendlich entschied sich die Familie, den Kater einschläfern zu lassen.

„Den tatsächlichen Schützen konnten wir leider bisher nicht ausfindig machen“, verweist der Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger, dass der Fall seitens der Polizei nun aber abgeschlossen ist. Im gleichen Zeitraum habe es einen Schuss auf ein Reh gegeben: „Der Jäger hat sich gemeldet, der Abschuss erfolgte regelkonform“, sagt er.

Dass die Ermittlungen zu keinem Ergebnis führten, ist für die Familie aus Weiten – gelinde gesagt – wenig zufriedenstellend. „Dass auf unseren Kater geschossen wurde, ist eine Tatsache, immerhin sieht man's ja ganz deutlich am Röntgenbild“, betont die Mutter. Ihre Kinder leiden nach wie vor unter dem Vorfall, sagt sie. „Für mich ist das erlaubte Tierquälerei“, schüttelt sie den Kopf.

Den getigerten Hauskater „Mr. Blue“ erwischten rund 20 Schrotkugeln. Foto: privat

Erlaubt ist der Abschuss von Katzen zum Schutz der Wildtiere, wie man seitens des NÖ Jagdverbandes argumentiert. Das NÖ Jagdgesetz sieht vor, dass „Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 m von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen“ zum Abschuss freigegeben sind. Umherstreifende und wildernde Katzen hätten negative Auswirkungen auf die Fauna, etwa Populationen von Feldhasen, Fasanen oder (Sing-)Vögeln.

Dazu hätte Michaela Lehner von Tierschutz Austria aber „noch nie“ fundierte Belege gesehen, kontert sie. „Bei Katzen wird das Argument herangezogen, dass sie seltene Singvögel erlegen würden. Jedoch gibt es bis heute keine wissenschaftliche Untersuchung, die einen negativen Einfluss von Katzen auf den Singvogelbestand belegen würde“, betont sie, dass Expertinnen und Experten das Problem „vor allem in der Zerstörung von Lebensräumen und im vermehrten Einsatz von Pestiziden“ sehen würden. „Diese Bestandsrückgänge den Hauskatzen anzulasten ist absurd, insbesondere weil sie sich überwiegend in Siedlungsbereichen aufhalten und die gefährdeten Vogelarten nicht zu ihrem Beutespektrum gehören.“

Seitens Tierschutz Austria rechnet man mit geschätzten 30.000 Hunden und Katzen, die in Österreich geschossen werden. Seit vielen Jahren werde bereits ein Verbot der Tötung von Haustieren gefordert, nun erstmals im Rahmen eines Volksbegehrens zur Änderung des Bundesjagdgesetzes. „Der Schmerz der Familien über den Verlust ihrer geliebten Haustiere ist oft unerträglich. Das muss sich ändern“, ist Lehner überzeugt.

Verwechslungsgefahr: Haus- oder Wildkatze?

Im Falle von „Mr. Blue“ komme noch dazu, dass der Hauskater braun getigert war – ähnlich einer Wildkatze, die laut NÖ Jagdgesetz geschützt ist. In den Wäldern der Wachau streifen seit 2020 nachgewiesenermaßen Wildkatzen umher – die Gemeinde Weiten grenzt an den Naturpark Jauerling-Wachau.

Wildkatzen gehören zu den geschützten Tierarten, im Vorjahr ging dieses Foto von Jungtieren in der Wachau durch die Medien. Foto: ArchivPeter Gerngross

Auf der Homepage des Landesjagdverbandes OÖ steht in einem Beitrag, dass „in Gebieten, in denen Wildkatzen vermutet werden, auf den Abschuss von Katzen verzichtet werden solle“. Wie hält's der NÖ Jagdverband mit so einer Empfehlung? „Dafür gibt es keinen Bedarf“, erwidert ein Sprecher. Eine Verwechslungsgefahr zwischen Haus- und Wildkatze sei „nicht gegeben“, die Jägerschaft kenne zudem in der Regel die Freigänger-Katzen. Bei der Entnahme von Haustieren gehe man „sensibel“ vor, diese erfolge „meist erst nach wiederholtem Beobachten bzw. beim direkten Beobachten eines Wildtierrisses “.