Bezirk Melk - „WSZ-Causa“: Trotz Angebot für Diversion bleiben Fragen

Anfang April flog auf, was viele im Bezirk seit längerem wussten: Immer wieder sollen – eigentlich entsorgte – Waren in Wertstoffzentren abgezweigt worden sein, „einige Mitarbeiter sollen sogar den Verkauf von Wertstoffen und Sammelwaren betrieben haben“, teilte der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) damals in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Interne Ermittlungen des GVU erhärteten den Verdacht, danach wurde die Polizei eingeschaltet, die zu insgesamt zehn Tatorten, den Wertstoffsammelzentrum (WSZ) im Bezirk ausrückte.

Mit Ende des Monats wurden dann vier der sieben WSZ-Mitarbeiter fristlos entlassen, die Ermittlungen gingen dabei weiter. Alle sieben wurden wegen des Vorwurfs der Veruntreuung angezeigt. Einige Wochen später gibt es nun seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten ein Diversionsangebot an die betroffenen Mitarbeiter. Sie sollen eine Geldstrafe zwischen 2.500 und 4.000 Euro bezahlen. „Der Verdacht hat sich gegen die Mitarbeiter gerichtet, dass von anderen gebrachte Gegenstände,die offenbar noch von Wert waren, privat weiterverkauft wurden“, erklärt Staatsanwalt Leopold Bien. Ein Teil der Betroffenen hätte die Diversion auch bereits angenommen. Die Frage, ob die Ware verkauft oder gegen Trinkgeld weitergegeben wurde, ist für Bien eine reine „semantische Frage“: „Fakt ist, die Betroffenen haben die Sache nicht so verwendet, wie sie es tun hätten sollen. Der Wert der Sachen ist allerdings nicht mehr zu ermessen.“ Vier Entlassungen wurdennicht beeinspruchtSeitens des GVU will Geschäftsführer Martin Ritt das derzeit laufende Verfahren nicht öffentlich kommentieren. Er stellt aber klar, dass die vier Entlassungen nicht beeinsprucht wurden und daher rechtskräftig sind. „Unabhängig davon möchten wir anmerken, dass uns die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung in Bezug auf diese notwendige Entscheidung bestätigt“, erklärt Ritt. Mittlerweile wurden auch bereits neue Mitarbeiter für die Wertstoffsammelzentren eingestellt.

Naturgemäß anders sieht den Fall der Melker Rechtsanwalt Gerhard Taufner, der einen Teil der betroffenen Mitarbeiter vertritt. Es sei zwar richtig, dass den Mitarbeitern ein Diversionsangebot übermittelt wurde, allerdings sei bis dato kein Schaden nachgewiesen worden. „Leider hat sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass Müllsammler in die Abfallzentren eingedrungen sind, denen man nicht Herr wurde“, sagt Taufner.

Zudem ist ihm wichtig zu erläutern, dass es bei einer Diversion zu keinem Strafverfahren kommt und weder Schuldfrage noch der Umfang des Vergehens näher geprüft werden.

Der Melker sieht im Ganzen aber auch eine positive Seite, nämlich, dass wiederverwertbare Güter wieder in den Konsumkreislauf gelangt sind. „Negativ ist aber, dass der GVU das nicht in Form eines Flohmarktes organisieren konnte. Die Mitarbeiter wurden allseits wegen ihres freundlichen Auftritts gelobt. Jetzt werden sie einseitig abgestempelt“, meint Taufner.

Der Melker Rechtsanwalt stellt auch die Frage, ob die Entlassung von vier der sieben Mitarbeiter fair war. „Es wurden nur vier Mitarbeiter entlassen, obwohl gegen sieben ein Verfahren eingeleitet wurde. Ob tatsächlich ein Entlassungsgrund vorgelegen ist und nicht die Geschäftsführung fehlerhaft agiert hat, wird in einem Arbeitsgerichtsprozess geklärt“, stellt Taufner klar. Er betont aber auch, dass der GVU keinen Schaden erlitten hat. Die Praxis, Trinkgelder anzunehmen, wurde laut dem Rechtsanwalt der Betroffenen, jahrelang geduldet.GVU will Re-Use-Projektfür Region ins Leben rufen Während die genauen Umstände sowie die Entlassungen die Gerichte noch beschäftigen, arbeitet man beim GVU indes an einem Re-Use-Projekt für die Zukunft. „Die Nachfrage ist da. Mir ist aber wichtig, dass davon nicht ein paar wenige profitieren“, will GVU-Geschäftsführer Ritt das Projekt noch in diesem Jahr umsetzen.

Er möchte das neue Re-Use-Projekt gemeinsam mit der Caritas in der Region ins Leben rufen und dabei ein besonderes Auge auf sozial schwächergestellte Personen legen. Aktuell werden allerdings noch wichtige Details im Zusammenhang mit der Haftungsfrage der Ware geprüft. „Mir geht es nicht um den Verdienst, am Ende des Tages soll eine schwarze Null stehen. Mir ist aber wichtig, dass wir dafür einen Standort im Bezirk Melk finden. Es soll ein Projekt aus der Region für die Region sein“, erklärt Ritt.