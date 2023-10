Nach Cobra-Einsatz in Melk: Beschuldigter auf freiem Fuß

Wenige Stunden bevor das Fußballderby SC Melk gegen Wieselburg angepfiffen wurde, herrschte in der Wohnsiedlung in Stadionnähe ein Großaufgebot von Polizei und Spezialkräften.

Ein Mann, der in der Wohnsiedlung wohnhaft ist, soll seine Partnerin und deren Tochter bedroht und sich im Anschluss in einem Haus verschanzt haben. Nach knapp einer Stunde gelang es den Einsatzkräften, den Beschuldigten zur Aufgabe zu überreden. Die Situation war damit dank der geschulten Polizeikräfte rasch unter Kontrolle Die Sondereinheit habe das Gebäude nicht stürmen müssen, sei aber im Einsatz gewesen, weil man gewusst habe, dass der Mann eine Waffe besitze, erklärt ein Polizeisprecher. Im Zuge der Amtshandlung wurde beim Mann eine Gaspistole sichergestellt. Dem Mann droht eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung und Nötigung.

Nach einer Nacht in Gewahrsam wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Der Beschuldigte bekommt allerdings ein Waffenverbot sowie eine Wegweisung samt Annährungsverbot.

Lob für das Zusammenspiel aller eingesetzten Kräfte gibt es von Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger: „Der Einsatz ist hochprofessionell mit Cobra und Bezirkskräften abgelaufen und wurde gut abgearbeitet. “

In Melk ist es in diesem Jahr allerdings nicht das erste Familiendrama, welches zu einem Cobra-Einsatz führte. Während der Fall der Familie am vergangenen Wochenende vergleichsweise glimpflich beendet wurde, gab es im Frühjahr bei einem Familienstreit in Spielberg einen Toten, danach verschanzte sich der vermeintliche Täter im Haus seiner Mutter.