Nach Einbruchsserie: Polizei verstärkt Präsenz in Manker Region

Eine Einbruchserie sorgte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Vorwoche nicht nur für immensen Sachschaden sondern auch für Sorgenfalten in der Bevölkerung.

Insgesamt schlugen die Täter in derselben Nacht gleich siebenmal zu. Dabei brachen sie aber nicht nur in Einfamilienhäuser in der Stadt Mank ein, sondern auch in den Gemeinden Rabenstein und Kirchberg im benachbarten Pielachtal. Gleich danach nahmen die Ermittlerinnen und Ermittler ihre Arbeit auf, die genaue Schadenssumme ist derzeit aber noch unklar, auch die Höhe des Sachschadens.

Bei der Polizei betont Bezirkspolizei-Kommandant Thomas Heinreichsberger, dass die Ermittlungen derzeit auf Hochtouren laufen. Die Einbrüche erfolgten alle in der Nacht. Heinreichsberger will jetzt reagieren und die Streifentätigkeiten erhöhen. „Wir versuchen jetzt mit vermehrten Streifen, die Einbruchserie einzudämmen“, betont Heinreichsberger.

Jedenfalls bittet die Polizei, verdächtige Vorkommnisse unmittelbar der nächsten Polizeidienststelle zu melden.