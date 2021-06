Es war im Jänner, als der damalige Bürgermeister Manfred Mitmasser (SPÖ) seinen Rücktritt erklärte. Der Grund war die Verfehlung bei der Einhebung der Kanalgebühren. Der Schaden soll laut Bürgerliste bei rund 250.000 Euro liegen. Offiziell gibt es aber noch keine Summe. Aktuell ist der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Melk (GVU) mit der Erhebung der genauen Schadenssumme beschäftigt. „Es gibt noch keinen Abschluss des GVU. Wir rechnen aber demnächst damit“, meint SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb.

WKStA ermittelt

Ermittlungen hat, auch aufgrund der umfangreichen NÖN-Berichterstattung, allerdings auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufgenommen. Der Vorwurf: Bestechlichkeit und persönliche Bereicherung. Listenobfrau Christa Kranzl wurde in der Causa, in der es nicht nur um die Kanalgebühren, sondern auch um die Ablöse im Café Mariandl geht, als Zeugin einvernommen.

„Ich bin überzeugt, dass er sich nicht persönlich bereichert hat. Es gibt auch keinen Tatbestand der Bestechlichkeit. Wo ich ihn aber nicht entlasten kann, ist seine politische Verantwortung“, sagt Kranzl. Ähnlich sieht es Mitmassers Nachfolger Leeb: „Das kann man ihm nicht vorwerfen. Er hat sicherlich keinen persönlichen Vorteil davon.“

Im Verfahren schloss sich die Gemeinde, nach einem Gemeinderatsbeschluss in der vergangenen Woche, dennoch als Privatbeteiligter an. Bei der WKStA wurde der Fall mittlerweile an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Man selbst führe in diesem Fall kein Verfahren, betont ein Sprecher.

Diskussionen um Gebührenanhebung

Obwohl noch keine neue Faktenlage auf dem Tisch liegt, gab es in der vergangenen Gemeinderatssitzung dennoch hitzige Diskussionen wegen den Kanalgebühren. SPÖ und ÖVP beschlossen gegen die Stimmen der Bürgerliste Persenbeug-Gottsdorf die Anhebung eben dieser samt Indexanpassung.

Im Zuge der Debatte betont Leeb, dass die Gebühren seit 2004 nicht mehr erhöht wurden. Notwendig mache diese Anpassung laut Leeb die Nachverrechnung bei einigen Bürgern nach der Errichtung von bisher nicht gemeldeten Zubauten. Daneben soll laut Leeb auch das Land der Gemeinde die Rute ins Fenster gestellt haben. Wäre es zu keiner Kanalgebührenerhöhung gekommen, wäre die Gemeinde Gefahr gelaufen, Bedarfszuweisungen in der Höhe von 218.000 Euro für das Jahr 2021 zu verlieren. „Geld, welches wir in Zeiten wie diesen ganz dringend benötigen“, betont Leeb.

Bei der Bürgerliste zeigt sich Kranzl von der Erhöhung „schockiert“: „Die Behauptung, dass das Land NÖ das verlangt, ist schlichtweg falsch. Es steht nichts dazu in den Unterlagen.“ Und Kranzl blickt dabei auch in die Vergangenheit, als die Einhebung durch Fehler des Ex-Ortschefs bei einigen vergessen wurde.

Kritik an Gemeindepolitik

„In der Vergangenheit hat die Gemeinde aufgrund von Schlampigkeiten auf Einnahmen verzichtet. Die Bürger können aber nichts dafür. Wir haben jetzt aktuell um 22 Prozent mehr Einnahmen bei den Gebühren als Ausgaben“, ärgert sich Kranzl. Und sie lässt mit einem ungewöhnlichen Lob am Ortschef der Nachbargemeinde Hofamt Priel, Friedrich Buchberger aufhorchen: „Dort lässt man die Gebühren wegen der Pandemie gleich und erhöht nicht. Bei uns bestraft die SPÖ aufgrund ihrer eigenen Fehler die Gemeindebürger und erhöht.“

Kranzls Aussagen lässt Leeb nicht so stehen. „Kranzl soll bei der Wahrheit bleiben. Die Gebühr ist uns vom Land vorgeschrieben worden. Auf der Gemeinde haben wir dazu stetigen Kontakt mit dem Land“, meint Leeb. Aktuell findet in der Gemeinde zudem eine Kanalkatastererstellung statt, wie Leeb betont: „Wir wissen nicht, wie unser Kanal aussieht. Bei Reparaturen brauchen wir vernünftige Rücklagen.“