Sechs Jahre alter Einbruch in Persenbeug-Gottsdorf geklärt

Ende des Jahres 2017 wurde in einem Container des Jugendtreffs in der Hagsdorferstraße in Gottsdorf eingebrochen. Damals hatten sich die Täter beim Einschlagen der Fensterscheibe verletzt und Blut am Tatort hinterlassen, welches gesichert und vom NÖ-Landeskriminalamt in die nationale DNA-Datenbank eingespielt wurde. Eben diese DNA-Spuren führten nun zu einem Treffer.

Ein amtsbekannter 33-Jähriger wurde bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung wegen mehrerer Strafdelikte nun anhand der DNA-Spuren als Täter des Einbruchs in Gottsdorf überführt. Ebenso konnte ein bereits mehrfach vorbestrafter 25-Jähriger als Mittäter ermittelt werden.