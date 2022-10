Hofamt Priel: Mikronetz als Kostenbremse

Viele bangen derzeit, wenn sie den Umschlag der Energiekostenabrechnung öffnen. Es stellt sich die Frage nach Maßnahmen gegen die steigende Preisspirale. Der in Kalifornien lebende Energieforscher Michael Stadler aus Hofamt Priel liefert eine Antwort. Seit Jahren forscht er bei Xendee in Amerika und an der BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH) in Wieselburg an einer möglichen Alternative: Microgrids.

„Das sind kleine, lokale Energienetze für Strom, Wärme und Kälte, die mit Energie versorgen. Sie können ihren Energiebedarf selbstständig aus erneuerbaren Energien oder anderen Energieformen decken, etwa durch Photovoltaik oder elektrische Batterien“, erklärt er. Der Vorteil der lokalen Stromnetze sei dabei die Reduktion des eigenen Energiebedarfs. Sie sagen steigenden Preisen und der Inflation somit den Kampf an.

Bonus auch für Gemeinden und private Haushalte

In Niederösterreich gibt es bereits Gemeinden, die sich die Funktion der Microgrids zunutze machen. Allen voran die Stadt Wieselburg. „Am Technopol-Standort Wieselburg betreibt die BEST GmbH ein Microgrid, welches das neue Feuerwehrhaus mit dem Bürogebäude des Technopols verbindet“, erzählt Stadler.

Auch im Privatbereich könne man die Früchte ernten. Ein Drei-Personen-Haushalt in Niederösterreich mit PV-Anlage, Batteriespeicher und E-Auto-Ladestation ist durch das Mikronetz von hohen Stromrechnungen gefeit. „Der Energiezukauf für das Wintermonat Februar hat sich um 73 Prozent auf 52 kWh reduziert. Für Juni hat sich der Energiezukauf um 92 Prozent auf 18 kWh verringert“, beschreibt er.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.