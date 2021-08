Heftige Niederschläge im Bezirk Melk führten in der Nacht auf Dienstag zu mehreren Feuerwehreinsätzen im gesamten Bezirksgebiet. Insgesamt standen rund 20 Feuerwehren im Unwettereinsatz. Hotspot waren laut einem Mitglied der Bezirksfeuerwehrzentrale die Orte St. Leonhard und Mauer bei Melk.

In Mauer kam es, auch wegen einer Verklausung eines Baches, zu Überschwemmungen, bei dem auch ein Auto in der Garage geflutet wurde. Eine Person musste zudem nach einem Sturz in ein Kanalloch mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Daneben löste sich auch ein Teilbelag einer Straße auf, der 50 Meter weggespült wurde.

In St. Leonhard kam es zu Überflutungen mehrere Bauernhöfe, verletzt wurde dabei niemand.