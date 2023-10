Doktor Hoffer startete offiziell in Neumarkt

Von Petzenkirchen nach Neumarkt ist nun Doktor Florian Hoffer mit seiner Arztpraxis gezogen. Anfang September verkündete Doktor Hoffer via Facebook-Posting das Ende seiner Praxis in Petzenkirchen. Es war eine Nachricht, die in der Region viel Staub aufwirbelte (die NÖN berichtete).

Bei Neumarkts ÖVP-Bürgermeister Otto Jäger ist die Freude über Hoffers Umzug naturgemäß groß. Schließlich ist damit ein Nachfolger für Doktor Horst Hollick gefunden – Hoffer übernimmt seine Kassenstelle. „Ich bin natürlich sehr froh, dass es weiterhin eine sehr gute ärztliche Versorgung in unserer Gemeinde gibt. Ich bedanke mich bei Horst Hollick für seine über 30-jährige großartige Tätigkeit als Gemeindearzt in unserer Gemeinde!“, sagt Jäger.

In Petzenkirchen ist nun die Suche nach einer neuen Hausärztin oder einem neuen Hausarzt angesagt. Die offene Arztstelle wird am Sonntag, 15. Oktober, neu ausgeschrieben. „Danach werden wir sehen wie es weitergeht“, betont Petzenkirchens Bürgermeistern Lisbeth Kern (SPÖ). Sobald es etwas Neues gibt, werden nähere Auskünfte für die Bürgerinnen und Bürger folgen. Im Moment werden die Räumlichkeiten wie schon davor von den Wahlärzten genutzt.