Frühstücken im „Jungle“: Das ist Johny Daxböcks neues Gastro-Projekt

Von der Decke hängen Pflanzen, verschiedene Tiere zieren den Raum, im Maul eines goldenen Krokodils leuchtet eine Glühbirne. „Das Lokal ist abgefahrener als ich selbst“, sagt John Daxböck mit einem Schmunzeln. Seit der Vorwoche ist das neue Lokal des Pöchlarner „Burger-Kings“ in Marbach geöffnet – und der Name „Johny's Jungle“ ist angesichts der exotischen Deko schon mal treffend.

Daxböck hat das ehemalige Gasthaus „Zum guten Kameraden“ in einen Dschungel verwandelt, wo ausschließlich gefrühstückt wird. Wobei das keinesfalls heißen soll, dass die Speisekarte klein ausgefallen ist, betont der Gastronom: „Es ist für alle etwas dabei. Es gibt Fitness-Food, Protein-Bowls, aber auch French Toast oder Frühstücksvarianten für zwei. Das Essen ist einfach geil!“

Aktuell ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet

Mit etwas Verspätung – die Eröffnung war ursprünglich im April geplant – fiel nun der Startschuss für „Johny's Jungle“, das erste Feedback fiel laut dem Chef aber gut aus. Geöffnet ist aktuell von Donnerstag bis Sonntag. Ob die Öffnungszeiten so bleiben, werde laut Daxböck die Zeit zeigen: „Wir müssen jetzt mal in Schwung kommen, dann werden wir sehen.“ Aktuell sucht er jedenfalls noch nach Verstärkung in Form eines Frühstückskochs oder einer Frühstücksköchin.

Während das Lokal erst seit kurzem geöffnet ist, betreibt Daxböck hingegen die Zimmervermietung in Marbach schon seit einigen Wochen. Das Geschäft sei gut angelaufen, sagt er: „Wir haben alle Zimmer renoviert und auf Vordermann gebracht.“ Sein „Jungle“ sei ein „idealer Zwischenstopp“ für Radfahrerinnen und Radfahrer.