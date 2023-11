„Sperrangelweit“ offen war der Hof der Familie Gutsjahr in Anzenberg anlässlich der Eröffnung der neuen Galerie. Michaela Gutsjahr erfüllte sich mit der Umsetzung dieses Familienwerkes einen langgehegten Lebenswunsch, ein Atelier zum Kalligrafieren und Schreiben zu haben.

Unter dem Motto „Naturliches und Menschliches“ konnten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher die experimentellen kalligrafischen Werke und Schriftbilder betrachten. Schreiben, malen, kalligrafieren, texten – die kreative Ader der AHS-Lehrerin ist vielseitig. Bildliches und Textliches treten in den Werken in Beziehung zueinander, es geht um das Experimentieren mit Farben, mit der eigenen Handschrift, mit historischen Schriften, aber auch um das Experimentieren mit verschiedenen Schreibwerkzeugen, aber immer steckt eine Botschaft in den Bildern. Johann Falter, der Flötenspieler aus Pöchlarn, gab dem Abend das passende musikalische Ambiente. „Die Galerie soll sich zu einem kommunikativen und genussvollen Mehrzweckraum entwickeln“, wünschen sich die Gutjahrs. Der neugestaltete Hofladen ist dabei das Bindeglied zwischen Kunst und Genuss. Vom hofeigenen Kürbiskernöl über die hausgemachten Wildschmankerl bis zu Säften und Produkten von regionalen Partnerinnen und Partnern reicht das Angebot. Nur mit den veredelten Marillen-Kreationen heißt es noch bis zum nächsten Erntejahr warten.