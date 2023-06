Grandioser Kick-Off für die Schwimmunion

Zum Summer Opening vergangenes Wochenende organisierte der Verein nach dem Dirndlgwandspringen und der Eröffnung des Geräteraumes der Österreichischen Wasserrettung Schwimmwettbewerbe in mehreren Kategorien. Rund 50 Teilnehmer kämpften auf 25 und 50 Metern in den Kategorien Kinder, Jugendliche und Erwachsene um einen Stockerlplatz. "Dieser Event ist eine tolle Gelegenheit, um zu zeigen, dass Schwimmen Groß und Klein Spaß macht und dass das Wachaubad ein wunderbarer Ort dafür ist!", strahlt Alexandra Lehensteiner, die Obfrau der Schwimmunion Melk.

Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. So geht es am 02.07.2023 mit dem Aquafun, dem Kinderbadfest zu Ferienbeginn weiter. "Bis dahin treffen wir uns weiterhin fast täglich beim Morgenschwimmen oder Donauschwimmen", erzählt Schroll über die laufenden Aktivitäten. Das Angebot komplett machen in den ersten beiden Juliwochen acht Kinderschwimmkurse, ein Turmspringen Workshop für Kinder, freie Trainings für Jugendliche und der Vorbereitungskurs für den Allround-Schwimmschein, ergänzt Julia Kaufmann-Stern, die sportliche Leiterin und ebenfalls im Vorstand.