Hürmer Familienspielplatz eröffnet

Strahlende Kinderaugen gab es bei der Eröffnung des neuen Spielplatzes in der Weichselfeldgasse. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 100.000 Euro, wovon etwa 35.000 Euro gefördert werden. Ortschef Johannes Zuser verweist im Rahmen der Eröffnung darauf, dass die Errichtung des Spielplatzes von der Planung bis zur Umsetzung ein „wahres Gemeinschaftsprojekt“ war. Dabei wurden sogar die jüngsten Mitglieder der Gemeinde in das Projekt miteinbezogen. So hatten alle Kinder die Möglichkeit, durch Zeichnungen ihren Wunschspielplatz zu malen.

Die Besonderheiten des neuen Spielplatzes sind eine große Schattenpergola, eine Sandspielmulde sowie eine Wasseranlage, aber auch ein „fliegendes Baumhaus“, ein Kriechrohr und eine Nestschaukel.

Freude über das fertiggestellte neue Kinderparadies in der Gemeinde herrschte aber nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den bearbeitenden Firmen Thir und Penz sowie bei Vizebürgermeisterin Birgit Bruckner und der geschäftsführenden Gemeinderätin Birgit Haydn.

