Im November 2019 startete Easy Drivers-Fahrschulbetreiber Werner Fichtinger mit dem Spatenstich für den neuen Flagship-Store samt Zentrale für den Osten Österreichs. Ingesamt wurden 1,5 Millionen Euro investiert, die Arbeiten verliefen trotz Covid-Pandemie im Zeitplan.

Knapp mehr als ein Jahr später gilt die neue Firmenzentrale, die direkt hinter dem 10.000 m² großen Übungsparkplatz errichtet wurde, als eröffnet. Anfang Dezember folgte der letzte Feinschliff, seither arbeiten die mehr als 50 Mitarbeiter am neuen Standort. „Unter den Fahrschulen Österreichs haben wir hier sicher eines der modernsten Fahrschul-Übungszentren errichtet“, ist sich Fichtinger sicher. Das neue Fahrschulgebäude bietet neben den Büroräumlichkeiten auch Schulungsräume mit modernster Ausstattung. Das neue Fahrschulgebäude enthält außerdem eine moderne Photovoltaik-Anlage mit Stromspeicher sowie Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder. Das Bauwerk ist als Niedrigenergiegebäude konzipiert, Heizung und Kühlung erfolgen mittels Betonkernaktivierung.

Aus- und Weiterbildung am neuen Standort

Daneben soll am neuen Standort auch die Aus- und Weiterbildung von Easy Drivers-Mitarbeitern zentral abgewickelt werden. Entwicklungen und Testbetrieb von Lehr- und Lernsystemen, die in der Folge bei allen Partnern eingesetzt werden, sollen ebenfalls in Ybbs stattfinden. „Der neue Flagship-Store ist wegweisend für alle unsere Partner“, sagt Fichtinger.