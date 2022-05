Pöchlarn: Startschuss für die neue Caritas Recycling Werkstatt

Werbung

Seit 2010 gibt es in Pöchlarn die Caritas Recycling Werkstatt, in der Menschen mit besonderen Bedürfnissen Arbeit finden. Platznot machte den Neubau notwendig, erläuterte Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger bei der heutigen Eröffnung der Anlage. Zuvor bot die Halle Platz für bis zu 40 Personen, im September 2020 erfolgte der Spatenstich. Mit dem Neubau des innovativen Sozialprojektes für bis zu 72 Menschen mit Behinderungen wurde der bestehende Standort in der Anton Lasselsberger Straße um

2.800 Quadratmeter erweitert. In Betrieb genommen wurde die Werkstatt bereits im September 2021, mittlerweile arbeiten bereits 68 Klientinnen und Klienten sowie zehn Betreuerinnen und Betreuer vor Ort in unterschiedlichen Projekten.Das alte Gebäude bleibt erhalten und wird zukünftig als Lagerhalle weitergenutzt – derzeit als Sachspendenlager für die Ukraine-Nothilfe.

Für Menschen mit Beeinträchtigung, die sich für einen Arbeitsplatz in der Caritas Recycling Werkstatt Pöchlarn interessieren oder Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, steht Werkstattleiter Andreas Bandion unter 0676/838 44 8998 bzw. rec.poechlarn@caritas-stpoelten.at gerne zur Verfügung.

