Ausreisetests im Bezirk Melk: Wie läuft‘s, Herr Chefinspektor?

„Herausfordernde Tage liegen hinter uns, das kann man auf alle Fälle schon so sagen“, sagt Chefinspektor Herbert Oberklammer vom Melker Bezirkspolizeikommando. Kein Wunder: Aufgrund der täglich steigenden Corona-Fallzahlen traten am vergangenen Samstag Ausreisebeschränkungen für die Bezirke Melk und Scheibbs in Kraft. Seither kontrollieren Polizisten an den verschiedensten „Checkpoints“ stichprobenartig, ob Ausreisende einen 3G-Nachweis dabei haben.

„Für uns ist das schon ein enormer Aufwand. Jeden Tag müssen die Streifen koordiniert werden“, gibt Oberklammer Einblick. Innerhalb der dreitägigen Schonfrist, in der ein Fehlen eines Nachweises nicht sanktioniert wurde, kam es im Bezirk Melk zu 94 Verwarnungen. 2.347 Fahrzeuge mit 3.690 Insassen wurden kontrolliert. Oberklammer zieht eine positive, erste Bilanz. „Die Kontrollen funktionieren gut, es hat meines Wissens nach keine Vorkommnisse gegeben. Der Großteil der Leute sieht die Maßnahme auch ein und reagiert kooperativ“, betont der Chefinspektor. Die Kontrollen gehen, wie Oberklammer berichtet, auch schnell über die Bühne: „Die meisten Leute haben ihren Nachweis griffbereit. So ist das Prozedere nicht zeitaufwendig und die Lenker können ihre Fahrt zügig fortsetzen.“