Erste eigene Wohnung Junges Wohnen in Melk: Gebaut wird bis 2025

Die ersten Wände werden bereits hochgezogen. Foto: Butter

D as Projekt Junges Wohnen in der Biragostraße soll in knapp zwei Jahren fertiggestellt werden. Insgesamt entstehen 35 neue Wohnungen.