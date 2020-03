Erster Coronavirus-Fall im Bezirk Melk .

Am Sonntag bestätigte die NÖ Landessanitätsdirektion den ersten positiven Coronavirus-Fall im Bezirk Melk. Laut NÖN-Informationen hat sich der Patient beim Skiurlaub angesteckt und befindet sich derzeit in seinem Heimatort in häuslicher Isolation. Die Krankheit verläuft derzeit mild.