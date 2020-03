Ende Februar beschloss die NÖ Gesundheitsagentur, dass künftig alle niederösterreichischen Coronavirus-Patienten ins Landesklinikum Melk gebracht werden. So verfügt der Kliniken-Standort Melk einerseits über eine hervorragende intensivmedizinische Expertise samt entsprechender Beatmungsmöglichkeiten und andererseits über die optimale Versorgungsgröße, um die Behandlung an einem Ort zu bündeln. Für den Standort Melk spricht auch die optimale Verkehrsanbindung sowie die räumliche Nähe zu den Universitätskliniken in St. Pölten und Krems.

Mit den steigenden Fallzahlen an Coronavirus-Patienten rechneten die Krankenhausmitarbeiter bereits in dieser Woche mit einer Aktivierung der vorbereiteten Abteilung. Wie die NÖN exklusiv erfuhr, ist der erste Corona-Patient derzeit unterwegs ins Melker Klinikum. Der Patient stammt aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Dieser wird auf der Station 5 untergebracht. Insgesamt stehen in diesem Bereich rund 20 Betten für Corona-Patienten zur Verfügung.