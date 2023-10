Ansturm beim Mühlenfest in Dorfstetten

Für die Dorfstettner war von Anfang an klar: „Beim ersten österreichischen Mühlentag machen wir mit“, erzählt der Obmann der Dorferneuerung Lorenz Höbarth. Die bereits 100 Jahre alte Ysperbach-Mühle stand ursprünglich in Ybbsitz und diente einem Landwirt zur Zerkleinerung seines Tierfutters. Als dieser auf ein moderneres Gerät umstellte, entstand in Dorfstetten die Idee, die Mühle anzukaufen und als „Schaumühle“ zu betreiben.

Kurzerhand wurde die Freizeitanlage als idealer Standort ausgemacht, da die „Kleine Ysper“ als Energielieferant zur Verfügung stand. Ähnlich verhält es sich mit dem Venezianer-Sägewerk. Auch dieses wurde angekauft und restauriert. Beide Exponate sind voll funktionstüchtig und stehen unter dem Titel „Altes Handwerk im Dorf – Holz und Kohle - Wasser und Korn“ einer stetig wachsenden Besucherschar zur Besichtigung zur Verfügung.

„Von Mai bis Oktober kommen bereits viele Gruppen, meist Firmenausflüge oder Familienfeiern, um unsere alten Schätze zu bestaunen“ freut sich Höbarth.

Erstes Mühlenfest war ein großer Erfolg

Über 250 Besucherinnen und Besucher, viele auch aus umliegenden Gemeinden und dem benachbarten Oberösterreich nutzten den sonnigen Tag, um der Freizeitanlage einen Besuch abzustatten.

Dieser Ansturm hat selbst uns überrascht“. Lorenz Höbarth

Mit einem umfangreichen Programm, bei dem nicht nur Mühle und Sägewerk besichtigt werden konnten, sondern auch zahlreiche Aussteller altes Handwerk wie dengeln, Besen binden, seilern oder spinnen vorführten, konnten die Dorfstettner ein breites Publikum erreichen.

„Wir hatten auf guten Besuch gehofft, aber dieser Ansturm überrascht uns“, ist der Organisator begeistert. Ein besonderes Highlight war die Vorführung des Dreschens, wie es früher praktiziert wurde. Dabei wurde auch das Publikum eingeladen, sich dabei zu versuchen.

Besonderen Anklang fand das selbst gebackene Brot. Dieses wurde in einem holzbefeuerten Steinofen, aus in der Mühle gemahlenem Mehl, hergestellt. Zahlreiche kulinarische Schmankerl wie Kistenbrat'l und Livemusik rundeten das Event ab.