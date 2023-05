Melker Firma Gottwald wird größer

MELK Das Jahr 1979: Es ging um nicht weniger als die eigene Existenz, als Rudolf Gottwald mit seiner Frau Elfriede damals die Firma „Elektro Hürm“ gründete. Sein Wagnis sollte sich bezahlt machen: Über 40 Jahre später ist aus dem Zwei-Personen-Betrieb ein renommiertes Familienunternehmen mit Sitz in Melk und Standorten in Parndorf und Ramsau geworden. Seit 2018 haben Rudolf Gottwalds Söhne das Kommando: Jürgen, Peter und Bernd Gottwald. Und unter den Dreien startet ein großer Erweiterungsprozess: Die Zentrale in Melk wird vergrößert.

Diese umfasst neue Büroräume, zusätzliche Lagerflächen sowie eine moderne Lehrlingswerkstatt, die auf die Bedürfnisse der Auszubildenden angepasst werden soll. Letztere ist eine der wichtigsten Bestandteile der Erweiterung.

Auf 180 Quadratmetern entsteht die neue Werkstatt

Schon von Beginn an hatte die Lehrausbildung für die Firma Gottwald Priorität. So stellte man bereits 1981 – zwei Jahre nach Firmengründung – die ersten zwei Lehrlinge ein. Seit dieser Stunde hat sich das Ausbildungsangebot stets weiterentwickelt. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Grundlage für jeden erfolgreichen Projektabschluss. Um diesen auch weiterhin garantieren zu können, legen wir besonderes Augenmerk auf die Ausbildung unserer Lehrlinge, und das seit Jahrzehnten“, heißt es aus der Gottwald-Chefetage. Bereits im Herbst 2022 starteten die Planungen für die betriebseigene Lehrlingswerkstätte. Auf der etwa 180 Quadratmeter großen Fläche entsteht eine Werkstatt mit moderner Ausstattung und mit bis zu 16 Arbeitsplätzen, welche der Vertiefung von praktischem Wissen dienen. Neben einem Schulungsraum wird es auch einen großen Aufenthaltsraum geben.

Im Hause Gottwald befindet man sich gerade in der Erarbeitung eines umfassenden Schulungskonzepts, ab Herbst 2024 ist es bei Gottwald möglich – ergänzend zur Berufsschule – Wissen zu vertiefen und Themen wie wirtschaftliches Arbeiten, Kommunikation, Unternehmensstrukturen zu vermitteln. Auch ausgelernte Fachkräfte können natürlich die Räumlichkeiten nutzen.





