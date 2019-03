Sämtliche Geduldsfäden wurden bei der vergangenen Gemeinderatssitzung im Ybbser Rathaus strapaziert. So wie jedes Jahr ließ der Rechnungsabschluss die Wogen zwischen den Mandataren hochgehen.

Archiv VP-Parteichef Gert Kratzer pflichtete Reitner teilweise bei.

Allen voran SP-Bürgermeister Alois Schroll und FP-Gemeinderat Andreas Reitner gerieten bei der Diskussion aneinander. Als Schroll den Soll-Überschuss im Ordentlichen Haushalt in der Höhe von 218.000 Euro präsentierte, polterte der Freiheitliche los: „Die Überschüsse werden immer ins nächste Jahr mitgezogen. Das sind geschönte Zahlen!“

Aussagen, die Schroll schon lange zu hören bekommt. „Auf Wunsch der Opposition haben wir ein Finanzgremium innerhalb der Gemeinderäte eingeführt, um solche Fragen zu klären. Schade, dass du nicht da warst, Andi“, ließ der Bürgermeister eine Spitze los. Die angegebenen Summen müssen so dargestellt werden, da sie für Projekte, die über das Jahr laufen, „reserviert“ sind. Reitner lieferte kurzerhand eine Erklärung für sein Fernbleiben bei dem eigens geforderten Gremium: „Ich muss meine Kritik ja öffentlich machen.“ Und mit Kritik sparte Reitner nicht.

„Du verrechnest ja auch den Weg ins ‚Ybbserl‘“

Was danach kam, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen: Während alle anderen Gemeinderäte mit dem Bus nach Bobbio, der italienischen Partnerstadt von Ybbs, gefahren sind, war Schroll laut Reitner zu fein für die lange Fahrt. „Unser Herr Bürgermeister ist ja etwas Besseres und steigt lieber in den Flieger. Und das alles auf Gemeindekosten!“, platzte es aus dem Gemeinderat heraus.

NOEN SP-Vize Herbert Scheuchelbauer platzte bei der Sitzung der Kragen.

Vorwürfe, die sich Schroll nicht gefallen ließ. „Ich bin schockiert, dass du nicht davor zurückschreckst, in die unterste Schublade zu greifen. Ich bin hingeflogen, weil ich nach den über 20 Terminen in meinen wohlverdienten Urlaub weitergefahren bin.“ Für den Stadtchef und SP-Stadträtin Ulrike Schachner wurden Flüge um rund 290 Euro gebucht. Schachner flog sowohl hin als auch wieder retour, Schroll machte sich nach dem Besuch in Italien auf in den privaten Urlaub. Das habe sogar Kosten für die Stadtgemeinde gespart: „Der Flug kam uns um einiges billiger. Ich bin immer offen für Kritik, aber du unterstellst mir hier Dinge, die absolut nicht richtig sind.“ Reitner setzte nach Schrolls Konter aber noch einen drauf. „Du verrechnest ja sogar die 200 Meter von hier bis ins ‚Ybbserl‘, da ist doch alles möglich“, schnaufte der Freiheitliche.

Nur mehr Kopfschütteln über Reitners Wortmeldungen hatte SP-Vizebürgermeister Herbert Scheuchelbauer übrig. „Du sitzt hier mit Schaum vorm Mund. Ich muss mich schämen, wenn ich mit dir in einem Raum sitze“, war er fassungslos.

Trotz der harschen Kritik stimmten schlussendlich alle Gemeinderäte für den Rechnungsabschluss.