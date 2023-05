Caritas Alpenvorland servierte 7.100 Portionen an 365 Tagen

ST. LEONHARD, RUPRECHTSHOFEN Die Caritas Sozialstation Alpenvorland in St. Leonhard zieht eine positive Jahresbilanz. Die insgesamt 33 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer lieferten an 365 Tagen insgesamt mehr als 7.100 Portionen in den Gemeindegebieten St. Leonhard und Ruprechtshofen aus – im Schnitt knapp 20 Essen pro Tag.

Der Blick auf die dabei zurückgelegte Strecke ist dabei ebenso beachtlich: insgesamt 24.000 Kilometer wurden in 850 ehrenamtlichen Einsatzstunden geleistet.

Für das aktuelle Jahr nimmt sich die Caritas vor, das Angebot an warmen Mahlzeiten weiter auszubauen. Dass der Ablauf das ganze Jahr optimal funktioniert, dafür ist Obmann Franz Maierhofer mit seinem Team verantwortlich. Bei einer Zusammenkunft mit den beiden Bürgermeistern sowie Regionalleiter Manfred Mandl dankten diese für den unermüdlichen Einsatz.

