Ruprechtshofen & St. Leonhard dankten Ehrenamtlichen

Mittagessen einmal umgekehrt – an 365 Tagen im Jahr liefern ehrenamtliche Fahrer für die Caritas Sozialstation Alpenvorland in den Gemeinden St. Leonhard und Ruprechtshofen das Mittagessen an die Tische der Bürger. Doch zuletzt gab es einmal einen Tag, an dem es umgekehrt war und die Fahrer wurden als Dank für ihre geleistete Arbeit zum Mittagessen eingeladen.

Pro Jahr werden rund 7.100 Portionen an die Kunden in den Gemeinden St. Leonhard und Ruprechtshofen ausgeliefert, rund 24.000 Kilometer dabei zurückgelegt und mehr als 700 Stunden ehrenamtlich geleistet. St. Leonhards ÖVP-Bürgermeister Hans Jürgen Resel und Ruprechtshofens ÖVP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer bedankten sich bei Obmann Franz Maierhofer, seinem Stellvertreter Johann Riedl sowie den 33 Fahrern und betonten die Bedeutung dieses ehrenamtlichen Dienstes für die Bürger in den beiden Gemeinden.

Für die Caritas der Diözese St. Pölten waren Fachbereichsleiterin Petra Brandhuber, Regionalleiter Manfred Mandl sowie die beiden stellvertretenden Einsatzleiterinnen der Sozialstation Alpenvorland Cornelia Wenninger und Birgit Willhalm mit dabei. Seitens der Caritas wurde insbesondere die gute Zusammenarbeit zwischen den Fahrern, den Gemeinden und der Caritas im Projekt hervorgehoben. Der ehrenamtliche Dienst „Essen auf Rädern“ soll jedenfalls auch weiterhin stattfinden sowie nach Möglichkeit ausgebaut werden.