Streetfoodfestival bringt internationale Delikatessen nach Melk

Das „European Street Food Festival“ lädt am kommenden Wochenende zu internationalen Gaumenfreuden. Das „European Street Food Festival“ ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte bereits an die 2,5 Millionen begeisterte Gäste begrüßen. Food-Stände, Aussteller, Köche und Trucks aus vielen verschiedenen Ländern bieten Schmankerl aus ihrer eigenen Küche an. Die Besucher schlendern von Stand zu Stand und können beim „Land ihrer Wahl“ zuschlagen. Von 27. bis 29. Mai gibt es dieses Festival am Parkplatz der Wachauarena. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Montag von 11 bis 20 Uhr.

