EU schaut auf ökologischen HLUW Garten

Yspertal, Stift Zwettl, St. Pölten – 2023 wird zum fünften Mal der „European Award for Ecological Gardening“ ausgelobt. Die internationale Jury unter der Leitung von Biogärtner Karl Ploberger nominierte in der Kategorie 2 „Lernen im Garten – Naturerlebnis in Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen“ das Projekt „Grünräume der HLUW - lernen-leben-entspannen“ als eines der besten 30 Projekte aus ganz Europa.

„In Zeiten von Klimawandel und Artensterben ist es umso wichtiger, nachhaltige Projekte mit Vorbildcharakter vor den Vorhang zu holen, die ökologische, soziale oder wirtschaftliche Aspekte verbinden“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Schirmherrin von „Natur im Garten“. „Natur im Garten“ hat sich seit über 20 Jahren von Niederösterreich aus zu einer europäischen Bewegung entwickelt. Wir gratulieren dem blau-gelben Projekt zur Nominierung.“

Natur im Garten – HLUW Yspertal

„Natur im Garten“, vertreten durch das Land Niederösterreich und dem Verein „European Garden Association - Natur im Garten International“, der „Natur im Garten“ GmbH sowie der „Natur im Garten“ Service GmbH verleihen diesen Preis zur Anerkennung realisierter, innovativer sowie herausragender ökologischer gärtnerischer Leistungen.

Das Projekt

Die Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft, kurz HLUW Yspertal, verfügt über einen 2,5 ha großen Park der Naturwissenschaften und einen 700 m² umzäunten Schul- und Nutzgarten. Beide wurden und werden von den Schülerinnen und Schülern gestaltet, gepflegt und genutzt und sind öffentlich zugänglich: eine inspirierende Umgebung für praktisches Lernen, Kommunikation und Begegnung, Naturbeobachtung, Anbau und Ernte sowie Erholung – wichtig auch für die etwa 170 Internatsschülerinnen und Internatsschüler.

Der „NAWI-Park“ aus einer vielfältigen Kulturlandschaft mit seltenen Biotopen enthält zwei Themenwege – einen zu Biotoptypen/Elementen der Kulturlandschaft und einen zur Geologie Österreichs. Das Krafthaus mit dem Kleinstwasserkraftwerk sowie der Technik-Pavillon ermöglichen spielerischen Zugang zu den Naturwissenschaften.

Eine beschattete Freiluftklasse mit Tafel und Sitzgelegenheiten sowie Rückzugsbereiche komplettieren die Möglichkeiten der pädagogischen Nutzung. Teich, Weidengarten und Naschgehölze erhöhen die biologische Vielfalt. Freiflächen für Spiele, Calisthenics-Anlage und Lagerfeuerstelle ergänzen das Freizeitangebot. Der Schul- und Nutzgarten dient nicht nur für angewandten Unterricht und zur Erholung, sondern liefert auch Köstlichkeiten zur Verarbeitung in der Internatsküche und wird laufend weiterentwickelt.

Tag der offenen Tür, Anmeldung zum Schulbesuch

Vorbeischauen und mitmachen - Wer gerade eine Neue Mittelschule (NMS) oder eine Unterstufe im Gymnasium besucht und die Reife- und Diplomprüfung (Matura) an einer berufsbildenden höheren Schule mit interessanten, krisensicheren Berufsfeldern absolvieren möchte, ist bei der HLUW Yspertal genau richtig! Für die praktische Ausbildung stehen zahlreiche Labors, ein drei Hektar großes Freigelände mit Schulgarten, Versuchswasserkraftwerk, eine PV-Anlage und Solarversuchsanlagen sowie eine moderne umwelttechnische Laborhalle mit Werkstätten zur Verfügung.

„Für Interessierte ist die Anmeldung zum Schulbesuch jederzeit möglich und wir bieten sehr unkompliziert Schul- und Internatsführungen an. Der erste Tag der offenen Tür findet bereits am Samstag, 11. November 2023 von 9 bis 16 Uhr statt“, erklärt Schulleiter Mag. Gerhard Hackl. Schnupperschüler sind herzlich willkommen. Terminfindung für eine Schul- und Internatsführung und Infos telefonisch unter 07415 7249 oder unter: www.hluwyspertal.ac.at

Lebendige Privatschule des Stiftes Zwettl in Yspertal

Besonders wichtig ist die geistige und körperliche Fitness. Mit zahlreichen Sportangeboten, von Fußball für Mädchen und Burschen über Volleyball bis hin zum Bogenschießen, Klettern und Fitnessprogrammen wird den Teenagern eine Menge geboten. Ein Drittel der Unterrichtszeit findet in Form von Praktika oder Projekten statt. Projektwochen und Fachexkursionen mit Auslandskontakten, miteinander arbeiten und Spaß haben und gemeinsam coole Freizeitangebote erleben, das alles sorgt für eine lebendige Berufsausbildung.

Natürlich gibt es ein Privatinternat für Mädchen und Burschen. Mit umfangreichen Förderangeboten in der Schule und im Internat kann man seine persönliche Fitness steigern. Die Ausbildung schließt man mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Damit erlangt man auch die Studienberechtigung. Es besteht auch die Möglichkeit, danach direkt ins Arbeitsleben einzusteigen und um den Ingenieurtitel anzusuchen. Umwelt- und Abfallbeauftragte/er, mikrobiologische/er und chemische/er Laborant/in und Umweltkaufmann/frau sind nur ein paar Beispiele für Berufsmöglichkeiten.

Bericht: Franz X. Hebenstreit (Natur im Garten) und Markus Ledl (HLUW Yspertal)