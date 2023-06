Anderer Modus für Fahrtauglichkeits-Tests im Bezirk Melk gefordert

Seit einigen Wochen schaffen es Debatten über die Fahrtauglichkeit älterer Personen in die Schlagzeilen. Grund dafür ist ein Vorschlag der EU-Kommission über einen regelmäßigen Führerschein-Check ab 70 Jahren. Derartige Überprüfungen sollen für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Hierzulande trifft der Vorschlag mehrheitlich wegen möglicher Altersdiskriminierung auf Kritik. Stimmen aus dem Bezirk schließen sich an und fordern indes einen anderen Modus.

Gerade vonseiten der Seniorenverbände gab es seit Aufkommen des Vorschlags viel Gegenwind. Eine Debatte über mehr Verkehrssicherheit auf dem Buckel Älterer auszutragen, sei für Johann Wurm, Bezirksobmann des Pensionistenverbandes, schon alleine statistisch gesehen nicht nachvollziehbar. „Die Statistik sagt nicht, dass Ältere häufiger an Verkehrsunfällen beteiligt sind. Ich finde, das geht in Richtung Altersdiskriminierung“, meint er. Nur im Einzelfall könnten Überprüfungen sinnvoll sein.

Ähnlich sieht es der Bezirksobmann der NÖ Senioren Karl Kirchweger. „Es gibt keine Anzeichen, dass sich die Unfallhäufigkeit erhöht, wenn Ältere Autofahren“, argumentiert er. Gerade jüngere Generationen würden hier teilweise gefährlicher unterwegs sein. Freiwillige Fahrtechnikkurse, wie es sie etwa beim ÖAMTC gibt, würde er als gute Alternative vorschlagen. Auch die Seniorenorganisationen würden beratend zur Seite stehen. Einer ganzen Generation Überprüfungen aufzudrängen, schränke die Mobilität ein: „Besonders im regionalen Bereich brauchen die Leute das Auto für Besorgungen“, weiß er.

Auffrischungsstunden statt Überprüfungen gefordert

Die Wichtigkeit des Autos in ländlichen Regionen kann auch die ehemalige ÖVP-Nationalratsabgeordnete Herta Mikesch nachvollziehen. Dennoch dürfe man älteren Leuten mit Überprüfungen keine „Prügel vor die Füße werfen“. „Es ist ein schwieriges Thema. Einfach zu sagen, dass man ab 70 regelmäßig geprüft wird, finde ich diskriminierend. Aber den Vorschlag, dass man gewisse Trainingsstunden freiwillig machen kann, finde ich gut. Bei solchen Auffrischungsstunden bekomme ich dann selbst meine Schwachstellen mit“, bringt sie hervor. Trainingsmöglichkeiten würden auch zu einer Bewusstmachung beitragen. Die technischen Ausstattungen von neuen Autos brauchen teilweise andere Kenntnisse, das weiß Mikesch aus eigener Erfahrung. „Ich bin selbst gerade auf ein Elektro-Auto umgestiegen, das fährt sich dann schon anders“, schildert sie. Dies würde Auffrischungsstunden zusätzlich für sich sprechen lassen.

Dass „Auffrischen nicht schadet“, meint auch Johannes Rath, Chef der Fahrschule Rath. „Es ist natürlich personenabhängig, es gibt irgendwann eine Grenze, wo es gefährlich werden kann“, erklärt er. Derzeit gebe es schon Beobachtungsphasen, die eintreten, wenn jemand im Straßenverkehr besonders auffällig ist.

Gar nicht mehr fahren zu dürfen, muss bei auffälligem Verhalten aber nicht unbedingt die Lösung sein: „Es gibt verschiedene Alternativen, etwa dass man nicht mehr für die Autobahn geeignet ist“, schildert er und verweist auch darauf, dass man die Mobilität Älterer keineswegs einschränken möchte. Auffrischungsstunden seien also ein „gutes Tool“, um sich „Updates zu holen“. Dafür könne man sich ruhig bei Fahrschulen melden, je nach Kapazität stehen Fahrlehrerinnen oder Fahrlehrer zur Verfügung und beraten. „So etwas sollte bei jeder Fahrschule gehen. Im Sommer ist es aber immer etwas schwieriger“, bringt Rath ein.

Einen anderen Modus für die Fahrtauglichkeits-Checks wünscht sich auch Landarzt Florian Hoffer aus Petzenkirchen. Gerade bei Älteren wären Einschränkungen, wie verzögerte Wahrnehmung oder Reaktionen indes schon hinderlich. Überprüfungen der Reaktion würden „schon Sinn machen“. Dennoch pauschal anzunehmen, dass Ältere im Straßenverkehr gefährlicher unterwegs sind, ist für ihn der falsche Ansatz: „Risikobereitschaft, Alkohol und Drogen sind sicher in anderen Generationen verbreiteter“, meint er.

Gemeindetaxis als Alternative für Mobilität

Für mehr Sicherheit appelliert Hoffer an die eigene Disziplin. Älteren rät er, „nur zu fahren, wenn man sich fit und ausgeschlafen fühlt“ und auch einmal zu sagen „heute nicht“. Außerdem sollte man Fahrten zu ungünstigen Zeiten, wie etwa bei tiefem Sonnenstand, vermeiden.

Um die Mobilität nicht einzuschränken, müsse man Seniorinnen und Senioren überdies Alternativen anbieten. Hoffer denkt etwa an die geförderten Gemeindetaxis. „Hier muss aber der Radius vergrößert werden“, regt er in Richtung Politik an.