Sidl folgt damit der Großmuglerin Karin Kadenbach, die aktuell für die SPÖ im Europäischen Parlament sitzt. Neben Spitzenkandidat Christian Kern dürfte Niederösterreich auf den dritten Platz gereiht werden, womit Sidl mit „sehr hoher“ Wahrscheinlichkeit den Einzug ins EU-Parlament schafft ­– aktuell hat die SPÖ fünf Abgeordnete im Parlament. „Für mich waren die letzten 24 Stunden sehr intensiv. Ich freue mich aber, dass ich derartig viel Unterstützung erfahren habe“, betont Sidl. Bis zur Wahl Ende Mai will der Petzenkirchner auf jeden Fall noch Landtagsabgeordneter bleiben: „Man soll das Fell des Bären nicht vor der Wahl verteilen. Zuerst sind die Wähler am Wort.“ Mehr dazu in der nächsten Melker NÖN.