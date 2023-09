Empfang für Vize-Europameister

„Ich muss erstmal die Eindrücke des Wettbewerbs verarbeiten und wirklich realisieren, was ich da geschafft habe, dass ich Vizeeuropameister in Elektrotechnik bin“, sagt der Melker Florian Steffek, Elektrotechniker bei der Gottwald GmbH, und erklärt: „Eine Medaille bei den EuroSkills ist ein großartiges Gefühl und ein großartiger Lohn für die harte Vorbereitung und die Hartnäckigkeit beim Training.“ Beim Wettbewerb in Danzig lief für Steffek „das Meiste nach Plan. Es schlichen sich zwar ein paar Fehler ein, die konnte ich aber rasch beheben.“ Die Aufgabenstellung war komplex – es galt, eine elektrische Anlage zu installieren, zu verkabeln und zu programmieren sowie zu überprüfen und Messungen durchzuführen.

„Einen Ehrenplatz bekommt sie auf jeden Fall, meine Bronzene“, meint Joachim Nimpf. Wo genau, hat der Merzensteiner, Hochbauer bei Jägerbau Pöggstall, noch nicht entschieden. Zunächst genießt er das Gefühl und die Eindrücke einer „genialen Zeit. Die Erfahrungen, die Kontakte, die Freundschaften, die unglaubliche Atmosphäre – das ist etwas, das kann dir keiner mehr nehmen“, sagt Nimpf bestimmt. Und mit einer Medaille in die Heimat zurückzukommen, „ein perfekter Abschluss.“ Es war vor allem der Zeitfaktor, der Nimpf und seinen Konkurrenten am meisten zu schaffen machte. „Du musst alles ausblenden, fokussiert, stressresistent sein und dich nur auf dich und dein Bauwerk konzentrieren“, resümiert Nimpf und meint: „Aber das haben wir vom Team Österreich ziemlich gut hinbekommen.“