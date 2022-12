Aufregung um Autorenlesung in Melk

Werbung

Die Aufregung so mancher Eltern von Schülerinnen und Schülern der Neuen Mittelschule in Melk ist nach der Autorenlesung von Barbi Markovic („Die verschissene Zeit“) groß. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin und Bachmann-Teilnehmerin gastierte an der Melker Schule im Rahmen der Europäischen Literaturtage (ELiT) Wachau. Das Programm schickt seit rund zehn Jahren bekannte Autorinnen und Autoren an verschiedene Schulen für eine Lesung. „Ich finde das Programm gut, allerdings sollte sich die Schule schon überlegen, welche Art und Sprache die Autorin mit an die Schule bringt“, zeigt sich ein Vater eines Schülers erbost. Der Grund: die teils vulgäre und drastische Sprache sowie erotische Darstellung im neuen Buch der Autorin, welches in Belgrad während des Jugoslawienkrieges spielt.

Der für das Programm zuständige Lehrer an der Neuen Mittelschule, Werner Trinkl, bestätigt zwar die drastische Sprache im Werk, findet aber eine Skandalisierung nicht angebracht. „Wir haben immer gute Erfahrungen gemacht und die Autorin ist auch bei den Schülern der vierten Klasse sehr gut angekommen. Sie hat teils eine drastische Sprache gewählt, das ist aber die Freiheit der Kunst.“ Die Aufregung der Eltern kann er nur bedingt teilen. Denn: „Wir wissen, wie die Schüler in der Freizeit reden und diese sind nicht zart besaitet. Ich glaube, dass man diese Sprache und das Buch Schülern der vierten Klasse durchaus zumuten kann. Die Welt ist leider nicht immer lustig“, sagt der Mittelschullehrer.

Die Europäischen Literaturtage nehmen in einer Stellungnahme mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Lesung negative Reaktionen hervorgerufen hat. „Die von uns eingeladenen Schriftsteller entscheiden selbst und frei, welche Stellen sie vortragen. Für uns ebenso wichtig ist es, dass die Reihe eine bereichernde und positive Erfahrung für Schüler ist und bleiben wird“, sagt Walter Grond, künstlerischer Leiter der ELiT.

