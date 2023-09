Stockerlplätze für Bezirk Melk bei Berufseuropameisterschaften

In Danzig, Polen, waren knapp 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 32 Nationen bereit, bei den EuroSkills alles zu geben. Die 44 österreichischen Jung-Fachkräfte haben sich in 38 Berufen der Konkurrenz gestellt und ihr Können bestmöglich präsentiert. Das „Team Austria“ brachte insgesamt sieben Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen sowie neun „Medallions for Excellence“ nach Hause. Darunter freuen sich auch zwei junge Männer aus dem Bezirk Melk.

Vizeeuropameister darf sich ab sofort Florian Steffek nennen. Der Elektrotechniker bei der Firma Gottwald in Melk nahm Silber mit nach Hause. Begonnen als Lehrling ist er heute leitender Monteur. „Monatelange Vorbereitungen fanden auf dem Gelände von Gottwald und im Schweizer Trainingslager statt.

Natürlich mischte sich meine Vorfreude auch mit Aufregung und einer Prise Nervosität. Mein Ziel war es, das Trainingsniveau auch in dieser stressigen Situation abrufen zu können und zu zeigen, was ich drauf habe. Meine Bemühungen wurden mit einer Silber-Medaille und somit dem zweiten Platz belohnt!“, strahlt Steffek nach dem Wettbewerb.

Hochbauer Joachim Nimpf – er arbeitet für die Jägerbau Pöggstall BauGmbH – holt Bronze und freut sich über seine Leistung bei den EuroSkills.