Gesunder Tag in St. Leonhard

Am Sonntag, 7. Mai, findet in der Gemeinde St. Leonhard ein Gesundheitstag statt. Von Infoständen über Gesundheitschecks und interessanten Vorträgen bis hin zu Mitmach-Workshops bieten die Veranstalter von 10 bis 17 Uhr im Volkshaus ein buntes Programm für alle Besucherinnen und Besucher jeder Altersgruppe. Ab 12 Uhr findet im Schlosspark das Wandererwachen von „Tut gut!“ statt. Gewandert wird entlang der Melkpromenade bis Geinberg nach Straß zur Labstelle bei der Hanfwelt Riegler-Nurscher. Dort wird ab 14 Uhr eine Führung angeboten. „Da an diesem Tag der 'Wings for Life World Run' stattfindet, können die Besucherinnen und Besucher im Schlosspark mit einer App teilnehmen“, informiert Vizebürgermeisterin Maria Gruber (ÖVP). Für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag an allen Stationen bestens gesorgt.

