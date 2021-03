Zwei Jahre und neun Monate Haft für Schellenbacher .

Der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher aus St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida zu zwei Jahren und neun Monaten unbedingter Haft verurteilt worden.