Donau-Flutschutz in Leiben: Geld ist reserviert, so geht's weiter

„Wir sind froh drüber, dass das Geld für uns reserviert ist“, strahlt SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz. Kein Wunder, schließlich wurden die Ortsteile der Marktgemeinde Leiben in der Vergangenheit bereits des Öfteren von der Donauflut verschlungen. Im Abschnitt zwischen Ebersdorf, Lehen und Weitenegg fehlen bislang bauliche Schutzvorkehrungen. Und genau das soll sich ändern.

Nach einem Lokalaugenschein stellte Alois Schroll, SPÖ-Nationalratsabgeordneter, eine parlamentarische Anfrage an die zuständige Grünen-Umweltministerin Leonore Gewessler. Wie die NÖN exklusiv online berichtete, antwortete Gewessler mit guten Nachrichten: 27,6 Millionen Euro stehen für den fehlenden Donau-Hochwasserschutz in Leiben zur Verfügung. „Es freut mich besonders, dass meine Bürgermeisterbesuche aus dem Vorjahr Früchte tragen!“, meint Schroll, der in dieser Causa sowohl mit der Leibener Gemeindespitze als auch der zuständigen Ministerin Gespräche führte. Geld ist also für den Flutschutz vorgesehen – aber wie geht‘s jetzt weiter?

Projekt muss jetzt neu bewertet werden

Das Leibener Projekt ist in der sogenannten dritten Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zum Donau-Hochwasserschutz vorgesehen – diese Vereinbarung tritt laut Umweltministerium noch dieses Jahr in Kraft. „Jetzt muss das Projekt natürlich neu bewertet, neu kalkuliert und geplant werden, damit die reellen Kosten auf dem Tisch landen“, erläutert Schroll. Die 27,6 Millionen Euro basieren schließlich auf einer Studie aus dem Jahr 2007, darin wurden drei Ausführungsvarianten untersucht und monetär bewertet – und die damalige Summe auf heutige Kosten adaptiert. Der Bund könne jedenfalls als Förderungsgeber auftreten – und der zugehörige Finanzierungsschlüssel bei Hochwasserschutz-Maßnahmen im Donaugebiet ist rechtlich vorgegeben: Bund (50 Prozent), Land (30 Prozent) und der Antragsteller, sprich die Gemeinde, (20 Prozent). Aber was passiert, wenn die Gemeinde die 20 Prozent der Kosten nicht stemmen kann?

„Eine Abklärung der Möglichkeit der Erhöhung des Landesanteils bzw. der Inanspruchnahme anderer, möglicherweise vorhandener, Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich des Landes lägen im Verantwortungsbereich des Interessenten“, heißt es dazu aus dem Umweltministerium. Die Wasserrechtsbehörde werde zudem prüfen, ob eine wasserrechtliche Bewilligung ausgestellt werden kann. „Es gibt vieles, was wir in der Detailplanung klären müssen. Es kann losgehen!“, sagt Bürgermeisterin Schwarz.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren