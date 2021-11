Fix: Melker Advent findet statt

Beinahe täglich werden im Bezirk Melk die geplanten Adventmärkte aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt. In Melk entschloss sich Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) und die ÖVP-Mehrheit im Rathaus für einen anderen Weg. Nach einem Jahr Pause wird die Melker Advent an allen vier Adventwochenende am Freitag und Samstag geöffnet. Start ist am 26. November.

2G und 2 Eingänge, Band für Besucher

Abgespeckt wird dabei aber trotzdem. So wird der Adventmarkt an den betroffenen Tagen insgesamt nur fünf Stunden geöffnet haben und sich nur auf den Hauptplatz beschränken. Zudem gilt die 2G-Regel, die strengstens an nur zwei Eingängen (im Bereich Café Mistelbacher sowie beim Hotel Stadt Melk) kontrolliert wird. Zum Adventmarkt darf nur, wer geimpft oder genesen ist. Kinder ab sechs Jahren müssen den Ninja Pass aus der Schule vorweisen.

Um Missbrauch vorzubeugen, so könnten sich etwaige Adventmarkt-Besucher davor in Geschäften innerhalb der betroffenen Zone aufhalten, bekommt jeder Besucher beim Eingang ein Band. Ohne Band keine Konsumation.

Die Adventmarkt-Stände, die von Vereinen und der Wirtschaft betrieben werden sollen, werden auf maximal 15 Stände reduziert. Zudem wird es keine Eventbühne geben, allerdings sind Auftritte von Musikschülern in kleinen Gruppen von maximal drei Personen angedacht. Überlegt wird auch eine Besucherbeschränkung.

Adventmarkt als Bonus für Geimpfte

Die Entscheidung, den Adventmarkt durchzuführen, war für Strobl keine leichte, allerdings: "Wir haben viele Menschen zum Impfen animiert, weil dadurch der Verlauf einer Covid-Erkrankung deutlich besser ist. Durch die Impfung ist nur eine minimale Übertragung möglich. Viele Menschen gehen impfen, weil sie davon ausgehen, dass die Impfung schützt. Dazu soll auch der Adventmarkt animieren."

Der Stadtchef verweist auf strengste Sicherheitskontrollen und, er sorgt sich auch um die Psyche der Kinder. "Weihnachten ist Familienzeit. Im vergangenen Jahr mussten die Kinder im Advent auf vieles verzichten. Die Abwechslung ist für die Psyche der Kinder wichtig", meint Strobl.

Unterstützung erhielt Strobl in der vergangenen Gemeinderatssitzung von seinen Parteikollegen, die auch wirtschaftliche Aspekte für die Innenstadt-Betriebe aber auch einen "Hoffnungsschimmer für die Bevölkerung" ins Treffen führten. "Es ist an falsches Zeichen für die Bevölkerung, wenn wir unseren Adventmarkt absagen - auch, wenn wir das Impfen weiter forcieren will", meint ÖVP-Klubsprecherin Ute Reisinger.

Opposition sieht falsches Signal und stimmt gegen die Durchführung

Heftige Kritik am Vorgehen der ÖVP und Bürgermeister Patrick Strobl gibt es von den Oppositionsparteien. Grünen-Fraktionssprecher Gabriel Kammerer, der als Arzt täglichen Kontakt mit Covid-Patienten hat, spricht von einer "falschen Entscheidung". "Ich verstehe die Argumente, aber die Zahlen sind derzeit hoch und der Zeitpunkt ist schlecht. Erst heute mussten wir im Krankenhaus wieder Patienten von anderen Häusern übernehmen, weil die Kapazitäten eng werden", betont Kammerer.

Angesichts der hohen Coronazahlen in Melk und der erst vor wenigen Wochen höchsten Inzidenz in ganz Österreich sieht Kammerer auch ein falsches Signal: "Es stellt sich die Frage, ob ein Adventmarkt in zwei Wochen überhaupt noch durchgeführt werden darf. Ich sorge mich bei einem Adventmarkt weniger um die geimpften Erwachsenen, als um die ungeimpften Kinder."

Neben den Grünen sprach sich auch die SPÖ gegen eine Durchführung des Adventmarktes aus. "Es gibt nirgends im Bezirk Melk einen Adventmarkt, alles wird sich bei uns in Melk treffen", fürchtet Cigdem Zengin (SPÖ). Und ihr Parteikollege John Haas, der beruflich als Psychologe mit den Auswirkungen von Corona auf die Psyche arbeitet, schlug anstelle des Marktes einen Fackelzug kurz vor Weihnachten vor. Ebenso gegen die Durchführung spricht sich Gemeinderat Rudolf Kuntner (FPÖ) aus: "Ich selbst bin kein Impfgegner, aber ich würde nie jemanden aussperren, der sich testen lässt. Ich finde diese Spaltung der Bevölkerung nicht gut."