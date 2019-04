Es ist ein immer wiederkehrendes Thema: Seit Jahren plagen lärmende Güterzüge die Bevölkerung entlang der Westbahnstrecke. Vor allem die Melker Grünen brachten die Thematik in den letzten Jahren immer wieder aufs Tapet. Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer stört dabei besonders, dass immer wieder Güterzüge von der Hochleistungsstrecke auf die alte Bestandsstrecke durch die Stadt ausweichen. Zudem gibt es den Wunsch nach lärmärmeren Güterzügen.

Bereits vergangenen Herbst gab es auf Initiative von Loosdorfs SP-Bürgermeister Thomas Vasku, Melks VP-Bürgermeister Patrick Strobl und den Grünen einen runden Tisch mit allen Bürgermeistern entlang der Westbahnstrecke. Ziel dieses „Round Tables“: ein gemeinsames Vorgehen, um Verbesserungen für die Bürger zu erreichen.

Vergangene Woche fand abermals eine Besprechung mit den Bürgermeistern aus Loosdorf, Melk, Pöchlarn, Krummnußbaum und Ybbs statt. Gegenüber der NÖN sickerten bereits die Details durch. So planen die die Bürgermeister kommenden Mittwoch eine Resolution zu übergeben, die drei Kernpunkte enthält: die Reduzierung der Frequenz auf der alten Strecke, schalltechnische Verbesserung (etwa Lärmschutzwände) und den Umstieg auf leisere Güterzüge. Die Resolution soll in den jeweiligen Gemeinderäten beschlossen werden.

In Melk steht sie bereits auf der Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung. Strobl bestätigt daher auch, dass es eine Resolution geben wird, hält sich über die Inhalte, wie auch alle anderen beteiligten Bürgermeister, bedeckt: „Wir haben vereinbart, dass wir die Details gemeinsam präsentieren.“

Erfreut über den Vorstoß der gemeinsamen Resolution zeigt sich Weiderbauer: „Ich habe immer gesagt, alleine macht es keinen Sinn, es sollen sich alle Betroffenen der Sache annehmen.“ Der Grünen-Stadtrat führte zuletzt selbst mittels Wildkamera eine Zählung durch: In zwei Tagen löste die Kamera 160 bzw. 135 Bewegungen aus. „Das sind mindestens sechs Züge pro Stunde“, wundert sich Weiderbauer und er appelliert an die ÖBB, sich endlich etwas einfallen zu lassen: „Diese Lärmbelästigung ist nicht zumutbar. Warum nutzt man nicht die neue Strecke?“

Hauptinitiator Vasku betont abermals die Wichtigkeit des Themas: „Ich hab diese Problematik bereits vor langer Zeit mit Ex-Stadtchef Thomas Widrich und Weiderbauer besprochen.“ Der Loosdorfer Ortschef hofft, dass endlich Bewegung in die Sache kommt: „Die Alleingänge haben bisher nichts gebracht. Jetzt wollen wir gemeinsam Stärke zeigen.“ Zielführend für ihn wäre eine „beschränkte Nutzung der Altbaustrecke“ und die Investition in weitere Lärmschutzmaßnahmen.

„Die Alleingänge haben bisher nichts gebracht. Jetzt wollen wir gemeinsam Stärke zeigen.“

Thomas Vasku, Loosdorfs SP-Ortschef

Froh, dass es ein gemeinsames Vorgehen gibt, ist auch der Ybbser SP-Bürgermeister Alois Schroll: „Es ist total wichtig, dass wir das Thema gemeinsam anpacken. Miteinander schaffen wir mehr.“

Bei den ÖBB betont Pressesprecher Christopher Seif die Bemühungen, so viele Güterzüge wie möglich auf der Neubaustrecke zu führen. Im Jahr 2018 fuhren dort pro Werktag 155 Personen- und 43 Güterzüge. Auf der Altbahnstrecke waren es im Schnitt 37 Eil- und Regionalzüge sowie 108 Güterzüge. Die von den Gemeinden in der Resolution angesprochenen Punkte weist Seif aber entschieden zurück: „Mehr schnelle Personenzüge auf der Neubaustrecke bedeuten weniger Raum für langsamere Güterzüge. Daher müssen diese über die alte Strecke geführt werden.“ Die ÖBB verspricht aber ab Juni Verbesserungen in Melk. Ab diesem Zeitpunkt werden zehn Güterzüge auf die Neubaustrecke umgelegt, womit sich die Anzahl der Güterzüge auf 25 reduziert. „Durch diese Maßnahme sind ein Drittel weniger Güterzüge in den Nachtstunden durch Melk unterwegs“, sieht Seif eine deutliche Entlastung für die Anrainer.

In der Bezirkshauptstadt regen derzeit aber auch die Anfang April gestarteten Sanierungsarbeiten zwischen Melk und Pöchlarn auf. Bereits mehrmals versuchte Weiderbauer Infos zu den Arbeiten, auch über die Servicenummer, zu erhalten. Erst nach mehreren Tagen gab es die Antwort, dass Schleifarbeiten zwischen Winden und Pöchlarn durchgeführt werden. Stimmt allerdings nicht, wie Weiderbauer anmerkt: „Noch am gleichen Tag, wo ich die Information erhalten habe, fuhr eine Schleifmaschine von Pöchlarn kommend nach Melk und schliff beide Gleise.“