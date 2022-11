Melker Bürgermeister Strobl: „Chauffeur für mehr Effizienz“

Bereits seit September setzt der Melker Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) auf einen Chauffeur. Wer den exklusiven Fahrdienst für den Stadtchef bezahlt, darüber kursierten zuletzt aber zahlreiche Gerüchte: Stadtgemeinde, Partei oder Strobl selbst?

Konfrontiert mit der Frage bestätigt Strobl, dass er seit September aufgrund seiner Kandidatur für die Landtagswahl Ende Jänner 2023 auf einen eigenen Fahrtendienst setzt. „Ich bezahle diese Leistung als Privatperson aus meiner eigenen Tasche. Ich nutze diese aber nicht für jeden Termin“, erklärt Strobl.

Warum der Stadtchef plötzlich überhaupt auf die Notwendigkeit eines eigenen Chauffeurs zurückgreift, kann Strobl ebenso begründen. „Ich bin seit der Bekanntgabe meiner Kandidatur viel im Bezirk unterwegs und damit ich hier die Arbeit weiterhin für die Gemeinde leisten kann, habe ich einen Fahrer engagiert. Mir geht es hier um die Effizienz, so kann ich etwa nebenbei meine Post erledigen“, sagt Strobl. Als Fahrer fungiert laut Strobl ein geringfügig angestellter Pensionist − und noch eines ist Strobl wichtig zu betonen: „Ich habe keine Sponsorengelder oder Sponsoren, die das bezahlen − und werde so etwas auch nie haben.“

Laut eines ÖVP-Funktionärs soll es ab Jänner, also in der heißen Phase des Wahlkampfes, auch offiziell einen Fahrtendienst für die beiden Spitzenkandidaten Silke Dammerer und Strobl geben. Das will man auf Nachfrage bei der Landespartei aber so nicht bestätigen. „Es wird zusätzliche Mitarbeiter und auch eigene Konvois geben, die im Wahlkampf unterstützen. Mehr werden wir rechtzeitig vor dem Start des Wahlkampfes bekanntgeben“, heißt es von einem Sprecher der Landespartei. Wer Spitzenkandidat der ÖVP wird, soll sich am 14. November bei der Bezirkswahlkonferenz entscheiden.

